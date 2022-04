Rauswurf aus Kreuzfahrtschiff: Rafi Rachek und Sam Dylan sollen zu hart gefeiert haben

Von: Jennifer Kuhn

Rafi Rachek zeigt sich in seiner Instagram-Story auf dem Kreuzfahrtschiff

Es war wohl eine wilde Partynacht, die aus den Rudern geraten ist. Die Reality-TV-Stars Rafi Rachek und Sam Dylan sollen auf einem Kreuzfahrtschiff so wild gefeiert haben, dass sie vom Personal aufgefordert wurden von Board zu gehen. Gäste sollen das Paar dabei beobachtet haben, wie sie das Schiff verließen.

Rotterdam - Im Urlaub mal so richtig ausgiebig feiern - eigentlich völlig in Ordnung. Doch danach vom Board-Personal gebeten werden, das Kreuzfahrtschiff zu verlassen, ist eher nicht in Ordnung. Denn Reality-Stars Rafi Rachek (32) und Sam Dylan (31) soll dies nun nach einer durchzechten Partynacht passiert sein.

Rafi Rachek und Sam Dylan: Musste das Reality-Paar das Schiff nach einer wilden Partynacht verlassen?

Rafi Rachek und Sam Dylan sorgen als Paar immer mal wieder für großes Aufsehen. Erst vor kurzem bestätigten sie, dass sie sich ein Baby wünschen und derzeit auf der Suche nach einer Leihmutter sind - die sie am liebsten in einer TV-Show finden möchten. Nun gab es ein erneutes Drama.

In der Instagram-Story von Sam Dylan zeigt er Rafi Rachek beim Tanzen

Nachdem Sam Dylan und Rafi Rachek noch von dem Pool, dem Spa-Bereich und den Restaurants des Kreuzfahrtschiffes schwärmten, folgte kurze Zeit später wohl der Rauswurf. In einer Instagram-Story von Sam Dylan zeigte er seinen Freund beim Tanzen: „So hat er mit mir noch nie getanzt! Kein Cocktail mehr für Partyqueen Rafi“, kommentierte er sein Video.

Rauswurf vom Kreuzfahrtschiff: Rafi Rachek und Sam Dylan sollen zu hart Party gemacht haben

Immer wieder zeigte das Paar ein paar Videos aus vergangenen Partynächten. Laut eines Promiflash-Informanten sollen beide sogar einen Fernseher aus der Verankerung gerissen haben. Nun sollen Gäste des Kreuzfahrtschiffes das Paar dabei beobachtet haben, wie sie gemeinsam mit ihren Koffern in Rotterdam von Board gegangenen sind.

Geäußert hat sich das Paar zu den derzeitigen Gerüchten noch nicht. Auch Comedian Mario Barth bekam es vor wenigen Tagen mit dem Personal der Deutschen Bahn zu tun - der 49-Jährige musste den ICE verlassen, da er seine Maske kurzzeitig abnahm. Verwendete Quellen: Promiflash