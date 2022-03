Rea Garvey – Familie und Karriere

Rea Garvey stammt aus einer irischen Kleinstadt und lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Die meisten Deutschen kennen den Sänger und Songwriter von seiner Tätigkeit als Coach in der ProSieben-Sendung „The Voice of Germany“, wo er mit seinem jeweiligen Co-Coach bereits zweimal den Sieger stellen konnte. Der Musiker ist ein Familienmensch, der mit Frau und Kindern abwechselnd in Berlin und in einer kleinen hessischen Stadt lebt.

Hadamar – Rea Garvey lebt für die Musik. Er war mit seiner Band Reamonn erfolgreich, und auch als Solosänger, Songwriter und Komponist für andere Künstler und mit Filmmusik überzeugt er. Das hängt vielleicht auch mit seiner Herkunft aus der kleinen irischen Stadt Tralee zusammen. Der Ort hat etwa 25.000 Einwohner und etwa 80 Pubs. Dort liegt jederzeit Musik in der Luft und ein Großteil der Gäste genießt nicht nur die Live-Darbietungen, viele singen und spielen selbst.

Rea Garvey: Leben

Raymond Michael „Rea“ Garvey wurde am 03. Mai 1973 in Tralee, der Hauptstadt des Countys Kerry, im Südwesten der Republik Irland geboren. Er ist der einzige Sohn eines Polizisten und dessen Frau und hat insgesamt sieben Schwestern.

Schon in Irland widmete Rea Garvey sein Leben der Musik und war Teil der Band The Reckless Pedestrians. Die jungen Musiker spielten nicht nur in Irland, sie tourten auch über den Kontinent. Bei dieser Gelegenheit lernte Rea Garvey Deutschland kennen und lieben.

1998 kam er ins Land, um zu bleiben. Musikalisch war Rea Garvey dabei zuerst wenig erfolgreich, er finanzierte sein Leben als Verkäufer von T-Shirts auf Festivals, ganz klassisch als Roadie und als Alleinunterhalter in Pubs. Eine klare Richtung für seine musikalischen Ambitionen erhielt sein Leben wenig später, als er Uwe Bossert, Sebastian Padotzke, Philipp Rauenbusch und Mike Gommeringer kennenlernte. Zu fünft gründeten sie die Band Reamonn und im Jahr 2000 gelang ihnen mit dem Hit „Supergirl“ der Durchbruch.

Rea Garvey: Karriere mit Reamonn

Nach seiner Ankunft in Deutschland zog Rea Garvey schnell aufs Land. An seinem Wohnort in der Nähe von Wilhelmsdorf im Landkreis Ravensburg gab er im Stockacher Anzeiger die Annonce „Sänger sucht Band für Platte und Tour“ auf. Nach und nach meldeten sich die späteren Bandmitglieder und Reamonn wurde in folgender Besetzung gegründet:

Rea Garvey: Akustikgitarre und Gesang

Uwe Bossert: E-Gitarre

Mike Gommeringer: Schlagzeug

Philipp Rauenbusch: E-Bass

Sebastian Padotzke: Orgel, Keyboard, Querflöte, Saxofon

Das erste Mal traten die Musiker Silvester 1998 auf und verbrachten den Jahreswechsel zusammen in Stockach. Bereits im April 1999 bekam die Band nach einem Showcase Angebote von verschiedenen Plattenlabels. Sie unterzeichneten im Juni bei Virgin Records und ab November 1999 wurde das erste Album aufgenommen. An den Stücken arbeitete Rea Garvey gemeinsam mit seinen Bandkollegen.

Mit der Veröffentlichung des Debütalbums „Tuesday“ nahm die Karriere von Rea Garvey Fahrt auf. Die Platte erreichte Platz 5 der deutschen Charts, die Auskopplung „Supergirl“ stürmte auf Platz 4 der Single-Charts. Reamonn spielten als Vorgruppe für a-ha, die Guano Apes, Robbie Williams und HIM.

Rea Garvey: Erfolge mit Reamonn

Allein im Jahr 2000 gaben Rea Garvey und Reamonn mehr als 200 komplett ausverkaufte Konzerte, die meisten fanden im Inland, aber auch einige im Ausland statt. Mit den folgenden Alben „Dream No. 7“ und „Beautiful Sky“ erreichten sie Gold- und Platin-Erfolge.

2001 komponierte die Band die Single „Weep“ für den Film „Mondscheintarif“ (basierend auf dem Bestseller von Ildikó von Kürthy) und übernahmen eine Gastrolle. Sie traten im Vorprogramm von Xavier Naidoo auf, mit dem sie ebenso zusammenarbeiteten wie mit Jam & Spoon.

2002 folgte die Titelmusik für die ProSieben-Sendung „Fort Boyard“. Die Band überzeugte den Sender mit einem Cover des Songs „In Zaire – Place of No Return“.

2006 wechselte die Band das Plattenlabel. Rea Garvey und Reamonn standen nun bei Universal Music unter Vertrag. Das Album „Wish“ kam im April des Jahres auf den Markt, die geplante Tour wurde allerdings auf 2007 verschoben, da Rea Garvey wegen Problemen an den Stimmbändern operiert wurde.

Rea Garvey: Karriere als Solo-Künstler

Nach elf gemeinsamen Jahren verkündetet die Band 2010 eine Schaffenspause und brachte ihr bisher letztes Album „Eleven“ heraus. Das Best-of enthielt auch drei neue Songs. Rea Garvey sagte allerdings 2012, dass er sich definitiv auf seine Solo-Karriere konzentriere und bei Reamonn „die Luft raus gewesen“ sei.

Bereits 2011 brachte er sein Debütalbum als Solokünstler heraus. „Can’t Stand the Silence“ erreichte Platz 4 der deutschen Albumcharts und mit mehr als 220.000 Verkäufen Platin. Es folgten:

Pride (2014, Platz 5 und Platin)

Prisma (2015, Platz 2 und Gold)

Neon (2018, Platz 2 und Gold)

Hy Brazil (2020, Platz 7)

Rea Garvey ist zudem als Songwriter aktiv. In seiner Karriere entstanden bisher unter anderem folgende Lieder:

„Sweetest Poison“ von Nu Pagadi (Text)

„Ready Steady Go“ von Elli (Komponist)

„Liam” von In Extremo (irischer Text)

Kinofilm „Barfuss“ (zwei Songs des Soundtracks: Cover von Cohens Halleluja und „Walk with Me“ selbst komponiert und getextet)

„All Good Times“ (Cover, gemeinsam mit Nelly Furtado)

„Let Go“ (gemeinsam mit Paul van Dyk)

„Anna & Ludo“ (Soundtrack zu „Keinohrhasen“)

2021 gewann er den Free European Song Contest für Irland.

Rea Garvey: Karriere im TV

Seine Karriere im TV begann Rea Garvey im März 2010, als er neben Stefan Raab und der Sängerin Joy Denalane in der Jury der Show „Unser Star für Oslo“ saß und an der Auswahl des deutschen Beitrags für den Eurovision Song Contest beteiligt war.

In der ersten Staffel der Castingshow „The Voice of Germany” war er zwischen November 2011 und Februar 2012 zusammen mit vier weiteren Coaches regelmäßig im Abendprogramm zu sehen. Als Co-Coach unterstützte ihn Nerina Pallot, eine Singer-Songwriterin aus Großbritannien. Er coachte auch in der zweiten Staffel und stellte mit seinem Kandidaten Nick Howard den Sieger der Show. Die dritte Staffel der Sendung ließ er aus, um in der vierten und fünften wieder dabei zu sein. Es folgte wieder eine Pause. 2019 war er erneut dabei und 2020, in einem Coaching-Team mit Samu Haber, wurde seine Kandidatin Paula Dalla Corte Siegerin. 2021 nahm Rea Garvey nicht als Coach an der Sendung teil. Dafür gehört er seit 2019 zum Rateteam der Gesangsshow „The Masked Singer“.

Rea Garvey: Familie

Die Familie ist Rea Garvey sehr wichtig. Der Sänger und Songwriter ist seit dem Jahr 2002 mit der gebürtigen Rumänin Josephine verheiratet. Seine heutige Ehefrau managte 1999 seine frühere Band Reamonn und Rea Garvey verliebte sich bereits lange vor dem ersten Treffen am Telefon in die Stimme. Er schrieb daraufhin den Song „Josephine“, der erstaunlich gut auf seine Ehefrau passt. Auch der erste Hit der Band „Supergirl“ ist der Geliebten gewidmet und von ihr inspiriert.

2004 erblickte Tochter Aamor das Licht der Welt, mittlerweile sind die Garveys Eltern eines zweiten Kindes. Über dessen Geburtstag, Geschlecht und Namen schweigen sie sich aus. Auch über Tochter Aamor ist wenig bekannt, das Familienleben halten der Sänger und seine Partnerin weitgehend unter Verschluss. Allerdings ist der 2021 veröffentlichte Song „The One“ wieder eines der privat inspirierten Lieder. Hier geht es um das Erwachsenwerden und die Beziehung zwischen Vater und Tochter.

Die Familie lebt in der deutschen Hauptstadt Berlin und dem beschaulichen Hadamar in Hessen und pendelt zwischen beiden Wohnsitzen.