Reaktion auf Oprah-Interview: Kate Middleton soll Schlüsselrolle gespielt haben

Von: Susanne Kröber

Meghan Markle und Prinz Harry schockten im März 2021 mit Rassismus-Vorwürfen gegen die Royal Family. Für den scharfen Unterton des Palast-Statments soll Prinzessin Kate gesorgt haben.

London – „Never complain, never explain“ (dt.: beschwere dich nie, erkläre dich nie) ist eigentlich der Grundsatz der britischen Königsfamilie. Kommentiert der Palast offiziell eine Schlagzeile, dann ist das die absolute Ausnahme. 2021 sah sich Queen Elizabeth II. (96, † 2022) zu einer Reaktion gezwungen, nachdem Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) mit ihren Aussagen im Interview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey (69) eine Rassismus-Debatte ausgelöst hatten.

„Erinnerungen können variieren“: Kate Middleton spielte Schlüsselrolle bei Formulierung

Ein Jahr nach dem Megxit hatten sich Harry und die damals mit Tochter Lilibet (2) schwangere Meghan mit Oprah für ein hochexplosives Interview zusammengesetzt, das vor allem in Harrys alter Heimat einschlug wie eine Bombe. Eine der brisantesten Aussagen damals: Es habe im Vorfeld von Archies (4) Geburt „Bedenken und Gespräche“ darüber gegeben, „wie dunkel [Archies] Haut sein könnte, wenn er geboren wird.“ Medialer Sprengstoff, den die Royal Family umgehend entschärfen wollte.

Der Buckingham-Palast sah sich genötigt, eine Stellungnahme zu veröffentlichen: „Die ganze Familie ist traurig darüber, wie schwierig die vergangenen Jahre für Harry und Meghan gewesen sind. Die aufgeworfenen Fragen, insbesondere die der Hautfarbe, sind besorgniserregend. Während einige Erinnerungen variieren können, werden sie sehr ernst genommen und von der Familie privat besprochen. Harry, Meghan und Archie werden immer sehr geliebte Familienmitglieder sein“, so der Wortlaut. Kate Middleton soll bei der Formulierung eine Schlüsselrolle gespielt und auf die Zeile „während einige Erinnerungen variieren können“ bestanden haben, wie Journalist Valentine Low laut The Times in seinem Buch „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“ verrät.

Oprah-Interview verdarb Prinz William den Appetit Prinz William soll vor der Ausstrahlung von Harrys und Meghans Interview mit Oprah Winfrey mit den Nerven am Ende gewesen sein. „Im Vorfeld dieses Oprah-Interviews war William im wahrsten Sinne des Wortes krank vor Sorge“, erzählt Mail-on-Sunday-Chefredakteurin Charlotte Griffiths im Gespräch mit GB News. Er habe nichts gegessen und sich zurückgezogen. Und auch hier sei es Prinzessin Kate gewesen, die in die Bresche sprang. „Kate sagte: ‚Ich muss mich für diesen Mann einsetzen und ihn beschützen. Er wird dadurch zerstört.‘“

Meghans und Harrys Oprah-Interview: Prinzessin Kate setzte sich für eine härtere Version des Statements ein

Valentine Low berichtet, der Palast habe zunächst eine mildere Version des Statements veröffentlichen wollen. Kate Middleton und Prinz William (41) seien sich jedoch einig gewesen, dass eine Reaktion nötig sei, die verdeutlicht, „dass die Institution vieles von dem, was gesagt wurde, nicht akzeptierte“, zitiert Low einen Insider. „Es war Kate, die klar zum Ausdruck brachte: ‚Die Geschichte wird über diese Aussage urteilen, und wenn dieser Satz oder ein ähnlicher Satz nicht enthalten ist, wird alles, was sie gesagt haben, als wahr angesehen werden.‘“

Prinzessin Kate ist sich ihrer Rolle als zukünftige Königin bewusst, auch wenn die Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) erst wenige Wochen zurückliegt. „Sie bekommt nicht so viel Anerkennung, wie sie sollte, weil sie so subtil vorgeht“, so eine weitere Quelle. „Sie spielt das Spiel auf lange Sicht. Sie hat immer im Blick: ‚Dies ist mein Leben und mein historischer Weg und ich werde eines Tages Königin sein.‘“ Bei den Briten wünschen sich nicht wenige Charles nur als Übergangskönig – und William und Kate „scharren schon mit den Hufen.“ Verwendete Quellen: people.com, thetimes.co.uk, gbnews.com, mirror.co.uk