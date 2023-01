„Zu schön für die ARD geworden“: Mareile Höppner begeistert Fans in Overknee-Stiefeln

Für ihren eleganten Winter-Look erhält „Extra“-Moderatorin Mareile Höppner viel Zuspruch von den Fans. Auf Instagram überschlägt sich die Community mit Lob.

14 Jahre lang war Mareile Höpper (45) das Gesicht des Boulevardmagazins „ARD brisant“. Inzwischen hat sie das Zepter an TV-Kollegin Marwa Eldessouky (40) übergeben und steht nun für das RTL-Magazin „Extra“ vor der Kamera. Am heutigen Dienstag (10. Januar) wird die erste Ausgabe der Sendung mit Mareile als Moderatorin ausgestrahlt.

Auf Instagram gibt die Journalistin ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr privates wie berufliches Leben. So postet sie immer wieder Urlaubsfotos und teilt ab und zu auch private Aufnahmen mit ihrem Freund Florian. Mit einem neuen Post sorgt Mareile derzeit bei ihren Fans für Begeisterung.

Die veröffentlichten Fotos zeigen sie beim Restaurantbesuch. „Vorfreudig auf das Beste am Tage. Es gibt Essen“, schrieb die brünette Schönheit zu den Aufnahmen. Darauf strahlt sie glücklich in die Kamera, während sie durch die Speisekarte des Lokals blättert oder ein Weinglas in der Hand hält. Mit wem Mareile so gemütlich im Restaurant sitzt, verrät sie allerdings nicht.

Mareile Höppner: Dieser Fan-Kommentar bringt sie zum Schmunzeln

Ihre Instagram-Follower zeigten sich schnell vom Anblick des TV-Stars verzaubert. Mareile trägt einen dunklen Strickpullover, den sie mit einem schwarz-weiß gemusterten Rock und einer Strumpfhose kombiniert. Das Outfit wird durch Overknee-Stiefel und einem schicken Täschchen komplettiert. Offenbar schien Mareile aber warm geworden zu sein: Auf einem Foto posiert sie im tief ausgeschnittenen T-Shirt, das ihr Dekolleté betont.

Ihre Stilsicherheit sorgte für viel Begeisterung. Ein Nutzer bedauerte, dass Mareile kein Ganzkörperfoto machen ließ. „Da hätte sich ein Foto im Stehen gelohnt. Der Mini, dazu schwarze Nylons und Overknees“, lautete der schwärmerische Kommentar. Ein weiterer war sich angesichts Mareiles Anblicks sicher: „Du bist zu schön für die ARD geworden.“ Auf diese Worte ging die 45-Jährige sogar ein und antwortete: „Okay, jetzt lache ich. Danke dafür!“

Außerdem wurde Mareile als „umwerfend“, „süße Strahlemaus“ und „wunderschön“ bezeichnet. Vor allem ihre modischen Stiefel trafen den Geschmack der Fans.