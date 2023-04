„Reality-TV passt besser“: Veronica Ferres hält Carsten Maschmeyer für „schauspielerisch talentfrei“

Carsten Maschmeyer hat in einem Interview verraten, dass er seine Ehefrau Veronica Ferres beim Texte lernen unterstützt. Die Schauspielerin hält den Unternehmer in Sachen Schauspiel jedoch für „talentfrei“.

Unternehmer und „Die Höhle der Löwen“-Investor Carsten Maschmeyer (63) gibt in einem Interview mit „t-online“ Einblicke in sein Privatleben mit Ehefrau Veronica Ferres (57) und verrät, dass das Ehepaar ein Ritual pflegt. „Manchmal trägt mir meine Frau die Texte vor, die sie lernen muss“, erklärt der 63-Jährige. Die Schauspielerin frage ihn oft, ob er sie abhören könne. „Dann gibt sie mir das Skript und die Dialoge sind in zwei Farben angestrichen. Eine für sie, eine für mich.“

So hilft Carsten Maschmeyer seiner Frau im Alltag

Dabei gehe es nur ums Auswendiglernen und nicht ums Spielen. „Da könnte ich ihr eh nicht helfen, sie hält mich schauspielerisch für sehr talentfrei“, sagt Maschmeyer über seine Frau und erklärt lachend: „Sie meint, es passt besser, dass ich Reality-TV mache“. Über konkrete Rollenangebote spreche er mit seiner Frau nicht, da er das „auch gar nicht gut beurteilen“ könne.

Er selbst schaue nicht viele Filme, sondern lese lieber. „Trotzdem versuche ich aber, sie mit meiner rationalen Art zu beraten und ihr zu helfen“, sagt der Unternehmer. Dazu gehöre die Organisation und passende Logistik der Termine seiner Frau.

Veronica Ferres‘ Tochter Lilly Krug (21), die ebenfalls Schauspielerin ist, stehe auf eigenen Beinen, aber „natürlich tauschen sich Mutter und Tochter aus“, erzählt Maschmeyer. „Zum Beispiel gibt Veronica Lilly gerne Tipps für ihre Castings. Oder Lilly erzählt, wenn sie für ein Vorsprechen angefragt wurde, und Veronica berät sie dann beispielsweise beim Outfit oder bespricht mit ihr die Rolle und den Inhalt.“

Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres: Fotosession beim Spaziergang

Wenn die bekannte Familie unterwegs ist, bleibt sie oft nicht unerkannt, wie Maschmeyer weiter erzählt. Wenn er mit Ferres spazieren gehe, passiere es, dass die Leute ihn bitten, „ein gemeinsames Foto von sich mit Veronica aufzunehmen, und ich fotografiere sie dann. Und dann umgekehrt, dann macht Veronica ein Bild. Und manchmal eines mit uns beiden.“ Bei seiner Stieftochter sei das auch so. „Sie wird mittlerweile oft von jüngeren Menschen erkannt und angesprochen.“



Carsten Maschmeyer hat verraten, dass er mit seiner Ehefrau Veronica Ferres Texte lernt. Sie hält den Unternehmer für schauspielerisch „talentfrei“. (Fotomontage) © IMAGO/HOFER & IMAGO/Future Image

2014 gaben sich Maschmeyer und Ferres das Jawort, für beide war es die zweite Hochzeit. Der Unternehmer war von 1989 bis 2009 mit Bettina Maschmeyer verheiratet, mit der er die Söhne Marcel und Maurice hat. Ferres war von 2001 bis 2010 mit dem Filmregisseur Martin Krug (65) verheiratet, aus der Ehe stammt Tochter Lilly.

Apropos „Höhle der Löwen“: Am Montag hat sich wieder ein Promi in „Die Höhle der Löwen“ gewagt. Doch das Start-up, das Joey Kelly unterstützte, ging am Ende ohne Deal nach Hause. Verwendete Quellen: t-online.de