Große Ziele: Realitystar Kader Loth bewirbt sich für den ESC

Sie will jetzt wieder musikalisch durchstarten: TV-Diva Kader Loth würde gerne beim „Eurovision Song Contest“ in Schweden singen.

Berlin – Es war nicht Kader Loths (50) musikalische Premiere, aber immerhin ihr erster Song seit 13 Jahren: „Diva“ kam am 10. November heraus und soll ihre Eintrittskarte zurück ins Musikgeschäft sein. Und die Reality-Darstellerin hat damit gleich Großes vor, denn sie will nicht nur in die deutschen Musikshows von Florian Silbereisen (42) und Co., sondern auch auf die internationale Bühne. Dafür hat sie sich jetzt beim Vorentscheid für den ESC beworben und rechnet sich gute Chancen aus.

Kader Loth: Nicht Letzte werden – darum will sie zum Eurovision Song Contest

Kader Loth will auf die ganz große Bühne. Das machte sie jetzt im Gespräch mit RTL.de ziemlich deutlich, denn der ESC ist für sie das nächste Ziel: „Die Idee, beim ESC mitzumachen, kam mir spontan, als ich diesen tollen Song aufgenommen habe. Und warum soll ich damit nicht auf der ganz großen Bühne auftreten?“

Obwohl Deutschland in den vergangenen Jahren in der Eurovision-Rangliste immer ganz hinten war, rechnet sich Kader gute Chancen aus. „Den letzten oder vorletzten Platz würde ich auf jeden Fall nicht machen.“ Selbstbewusst fügte sie hinzu, dass sie sogar mit ehemaligen Siegerinnen und Ikonen mithalten könne: „Was hat zum Beispiel eine Conchita Wurst, was ich nicht habe?!“ Es ist nicht Kader Loths erster Ausflug in die Musik. 2004 brachte sie bereits ihre erste Single „Alles was Du brauchst“ heraus, gefolgt von „Magic X-Mas“ (2004), „Senle Giderim (I Will Follow You)“ (2007) und „Du Schwein“ (2010).

Kader Loth hat fast 700 Konkurrenten: Deutscher ESC-Vorentscheid im Februar

Bis sie auf der ESC-Bühne steht, muss sich Kader Loth aber erst einmal im deutschen Vorausscheid behaupten. Dieser findet am 16. Februar 2024 in Berlin statt und es haben sich dafür laut Eurovision.de 693 Künstler beworben.

Kader Loth hat große Pläne: Auf ihre Rückkehr in die Musikbranche sollen Auftritte beim ESC und Florian Silbereisen folgen © Future Image/Imago

Der ESC wird dieses Jahr in Schweden in Malmö stattfinden, nachdem im letzten Jahr Sängerin Loreen (40) zum zweiten Mal gewann. Die beiden Halbfinals werden am 7. und am 9. Mai ausgestrahlt, das Finale am 11. Mai 2024. Deutschland wird wie jedes Jahr gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien automatisch im Finale stehen, ebenso wie Schweden als Gastgeber. Zum ersten Mal seit 30 Jahren ist außerdem auch Luxemburg als Teilnehmer-Land dabei.

Sollte die TV-Diva tatsächlich auch in einer der großen Samstagabendshows auftreten wollen, muss sie sich unter Umständen sputen: Weil sein neuer TV-Intendant sparen muss, stehen die ARD-Sendungen mit Florian Silbereisen auf der Kippe. Verwendete Quellen: rtl.de, eurovision.de