Rebecca Mir genießt Bootstour mit ihrem Sohn: Doch Fans finden ihr Verhalten fahrlässig

Teilen

Rebecca Mir wollte eigentlich nur einen schönen Moment mit ihrem Sohn auf Social Media teilen. Doch einige Follower sahen das Verhalten des Models kritisch.

Teneriffa – Das graue Wetter in Deutschland wollen wohl die meisten gerade am liebsten hinter sich lassen. Die einstige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Rebecca Mir (31) hat genau das getan und reiste mit ihrem kleinen Sohn kurzerhand auf die Kanaren, genauer gesagt nach Teneriffa. Von dort aus teilte sie fleißig Urlaubs-Updates auf Social Media. Doch ihr neuester Instagram-Beitrag sorgte jetzt bei einem Teil ihrer Follower für Unverständnis. Doch wieso wird Rebecca für ihre Reiseaufnahmen im Netz kritisiert?

Auslöser der Debatte sind Fotos und Videos eines Bootsausfluges, die das Model auf seinem offiziellen Account veröffentlichte. „Boat Trip“ betitelte Rebecca Mir die Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn auf einem Schiff vor der Küste Teneriffas zeigen. Die 31-Jährige hält ihr Kind dabei fest in den Armen, in einem kurzen Video sind außerdem die Delfine zu sehen, die die beiden offensichtlich vom Boot aus beobachteten. Auffällig ist dabei: Weder Rebecca noch ihr Kind tragen auf den Bildern eine Schwimmweste.

Fans finden, dass Rebecca Mir ihrem Sohn eine Schwimmweste anziehen sollte

Mit den idyllischen Urlaubsaufnahmen wollte Rebecca Mir wohl eigentlich nur einen Einblick in ihren Mutter-Kind-Ausflug geben. Doch viele ihrer Follower haben kein Verständnis dafür, dass ihr kleiner Sohn ohne Schwimmweste aufs Boot gelassen wurde. Auch wenn die TV-Moderatorin ihren Jungen fest im Arm hält, sind sich einige Kommentatoren sicher, dass die Sicherheitsvorkehrungen keinesfalls ausreichend waren.

Wollnys, Kellys, Kinderwahn: Diese Stars haben ungewöhnlich viele Kinder Fotostrecke ansehen

„Safety First“, gibt eine Instagram-Nutzerin unter dem Beitrag zu bedenken. „Schwimmweste!“ schreibt außerdem eine weitere Userin empört. Ob Rebecca Mir auf ihrem Ausflug möglicherweise sogar festgelegte Sicherheitsregelungen gebrochen hat, kommt allerdings darauf an, wie groß das Schiff ist, auf dem sie mit ihrem Kind unterwegs war. Sie selbst hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.