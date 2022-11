Rede, Hochzeitstanz und Ehegelübde: Sissi Hofbauer hat hohe Ansprüche an ihre Hochzeit

Der Traum vieler junger Mädchen: eine Prinzessinnen-Hochzeit mit allem drum und dran! Das wünscht sich auch Influencerin Sissi Hofbauer. (Fotomontage) © Instagram/Sissi Hofbauer

Recklinghausen – Die Verlobte des Models Ben Melzer (35) möchte auf nichts bei ihrer Traumhochzeit verzichten. Sissi Hofbauer (26) hat ganz bestimmte Vorstellungen wie sie sich den einzigartigen Tag wünscht. Seit vier Jahren sind die Influencerin und der Reality TV-Star und das Model bereits ein Paar und möchten im kommenden Sommer den nächsten Schritt gehen: die zwei Turteltauben werden vor den Altar treten und sich das Ja-Wort geben. Dabei soll es allerdings nicht 0815 werden, sondern Sissi hat hohe Erwartungen, die ihr Ben erfüllen muss.

Ben, der vor allem bekannt wurde als erstes Transgendermodel auf dem Cover eines Fitness-Magazins, scheint allerdings kein Problem damit zu haben, seiner Liebsten jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Er muss zwar ganz schön hart arbeiten, um dies zu ermöglichen, doch Sissi ist es, für ihn auf alle Fälle wert. Die beiden haben ihren großen Tag sogar im Ausland geplant.

Traumhochzeit in Griechenland: im Sonnenuntergang auf Santorini

„Sissi hat ja Ansprüche, Sissi ist da ganz klassisch. Sie will eine Rede, einen Hochzeitstanz, das will sie alles. Auch ein Ehegelübde“, sagt Ben und schwärmt weiter: „Dann kommt diese Frau in einem wunderschönen Kleid auf mich zu (...) wie soll ich denn dann noch irgendetwas sagen? Keine Ahnung, wie ich das machen soll.“ Das charmante Model liegt seiner Verlobten also zu Füßen und möchte sichergehen, dass sie den Tag ihres Lebens hat. Obwohl es noch sieben Monate dauert, ist er sogar jetzt schon nervös und scherzt, dass er zur Beruhigung wohl ein paar Baldriantropfen einwerfen wird.

Trotzdem sind die beiden schon ganz ungeduldig und können es kaum abwarten, vor allem da sie dann endlich denselben Nachnamen teilen. Vorfreude ist ja aber bekanntlich die schönste Freude und es bleibt immerhin noch genügend Zeit zur Vorbereitung der extravaganten Feier.