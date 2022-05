„Fragt mich nicht, was mit dem Hund passiert ist“: Michelle entstellt Hund von Marie Reim

Von: Lisa Klugmayer

Marie Reim gibt endlich wieder Live-Konzerte - und Hündin Carla ist immer mit dabei. Allerdings sieht der Vierbeiner in der neusten Instagram-Story der Schlagersängerin nicht mehr ganz so flauschig aus. Schuld daran ist ausgerechnet Michelle. (Fotomontage) © Instagram/Marie Reim

Marie Reim gibt endlich wieder Live-Konzerte - und Hündin Carla ist immer mit dabei. Allerdings sieht der Vierbeiner in der neusten Instagram-Story der Schlagersängerin nicht mehr ganz so flauschig aus. Schuld daran ist ausgerechnet Michelle.

Fürstenau/Niedersachsen - Am Freitag (29. April 2022) stand Marie Reim endlich wieder vor Live-Publikum auf der Bühne. Mit dabei ist natürlich auch ihre Hündin Carla, doch der sonst so flauschige Vierbeiner sieht etwas mitgenommen aus. Der Grund: Carla wurde fast kahl rasiert - und zwar von Maries Mutter und Schlagerstar Michelle höchstpersönlich.

„Ich bin jetzt hier in Niedersachsen angekommen“, begrüßt Marie Reim (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) ihre Fans in ihrer neusten Instagram-Story. „Ich habe ja dann nachher meinen Live-Auftritt heute Abend und jetzt gleich geht es zum Soundcheck“. Bevor sie weitererzählt, schwenkt sie die Kamera auf ihren Schoß, wo ihre Hündin Carla ganz gemütlich liegt.

„Hier ist wieder meine super Begleitung dabei“, so Marie Reim weiter. Doch selbst sie muss zugeben, dass die Hündin etwas seltsam aussieht - irgendwie weniger flauschig. „Fragt mich nicht, was mit dem Hund passiert ist. Meine Mama hat den Hund rasiert“, erzählt die Schlagersängerin.

Kahl geschoren: Schlagerstar Michelle rasiert Hündin von Tochter Marie Reim

Mit triefenden Sarkasmus in der Stimme und hochgezogenen Augenbrauen meint sie schließlich noch: „Danke nochmal an dich, Mama“. So schlimm dürfte der Rasier-Unfall dann aber doch nicht sein. Immerhin fügt sie noch zwei lachende Smileys hinzu - und Fell wächst ja schließlich wieder nach.

Privat läuft es bei Marie Reim übrigens auch richtig gut, denn die Schlagersängerin ist frisch verliebt. Trotz öffentlicher Liebesbekundungen und gemeinsamen Fotos hält Marie Reim private Details über ihren Freund geheim. Und das soll sich auch in nächster Zeit nicht ändern, wie sie nun verrät. Verwendete Quellen: Instagram/mariereim_official