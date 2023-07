Raus aus Karrieretief: Meghan und Harry nehmen Malibu ins Visier

Von: Annemarie Göbbel

Meghan Markle und Prinz Harry nehmen ihre Zukunft in Angriff und müssen dazu rein ins Leben und raus aus der Abgeschiedenheit Montecitos.

Montecito – Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) haben von der Einsamkeit in den Hügeln Montecitos offenbar die Nase voll. Seit Meghan sich eine Agentur gesucht hat, um ihre Hollywood-Karriere voranzutreiben, gibt es zudem eine ganz andere Notwendigkeit auf der Bildfläche des Geschehens präsent zu sein. Da Fahrten in der Hauptverkehrszeit von der Villa in Montecito nach Los Angeles über drei Stunden dauern können, wird ein Umzug immer wahrscheinlicher, wie der Express berichtet.

Nach abgeschlossener Familienplanung will Meghan Markle an ihrer Karriere feilen

„Harry und Meghan prüfen ihre Wohnmöglichkeiten, wobei Malibu ein interessanter Ort ist“, gibt dort ein Insider seine Informationen preis und verrät auch, dass die Sussexes bereits gesichtet wurden: „Sie haben die Gegend ein paar Mal heimlich besucht und waren unterwegs, um zu sehen, was es dort gibt.“ Meghan dürfte Teile der Region aus ihrer Kindheit kennen. „Ein weiterer wichtiger Faktor“, so die Quelle, „ist Meghans jüngste Entscheidung, sich von dem LA-Powerhouse-Agenten Ari Emanuel von der William Morris Endeavour (WME) Talent Agency“ vertreten zu lassen.

Meghan wolle ihr Medienprofil als Produzentin, Philanthropin und Autorin mit den Verbindungen und der Erfahrung von Emanuel in Beverly Hills erweitern. Als Schlüsselfaktor bei ihrer Suche gilt es in die Nähe des Zentrum von LA und zu Beverly Hills zu kommen, das von Malibu aus in einer Stunde gut zu erreichen ist. Auch die Nähe zu Hollywood-Größen, die in Malibu leben, mag eine Überlegung gespielt haben: Simon Cowell (63), Cher (77), Lady Gaga (37), Leonardo DiCaprio (48), Miley Cyrus (30) und Charlize Theron (47) sind alle dick im Geschäft und könnten der ehemaligen Schauspielerin sicherlich nützlich sein.

Sussex-Villa in Montecito Prinz Harry und Meghan Markle investierten 11,4 Millionen Pfund (13,1 Millionen Euro) in ihr Anwesen in Montecito – einer reichen Gemeinde in Santa Barbara, Kalifornien. Es verfügt über neun Schlafzimmer und 16 Badezimmer sowie ein Spielzimmer, einen Fitnessraum, Tennisplätze und ein Teehaus, dazu kommt der Garten mit einer eingenen Kleintiersammlung für die Kinder. Schätzungen zufolge könnte es bis zu 15,5 Millionen Pfund (knapp 18 Millionen Euro) einbringen, wenn es auf dem derzeitigen Immobilienmarkt gebracht würde.

Die Sussexes wären sicher gern gesehene Gäste in Malibus Stargesellschaft

Derzeit fraglich ist noch, was aus der Villa in Montecito werden soll. Die Quelle: „Es ist ungewiss, ob sie Montecito verkaufen oder ein zweites Domizil in Malibu dazu erwerben“. Aber die Nähe zu Beverly Hills und LA, wo die Geschäfte gemacht werden, wäre klug, verrät der Kenner weiter. „Und natürlich gibt es eine echte Malibu-Szene, in der große Stars, Produzenten und Studiomanager beim Abendessen und auf Strandpartys abhängen, Kontakte knüpfen und Geschäfte abschließen.“ Meghan gefielen Orte wie das Soho House und der Insider schätzt, dass die Ex-Royals sicher auf vielen großen Partys willkommene Gäste wären.

Das Herzogspaar von Sussex muss mit dem inzwischen 4-jährigen Archie langsam an die Schulbildung ihrer Kinder denken. Die Schulen in Malibu sind bei prominenten Eltern beliebt. „In Malibu gibt es jede Menge Star-Kinder, die die normale Schule genießen“, plaudert der Insider aus dem Nähkästchen. „Es ist keine große Sache, dass die Kinder von A-Prominenten alle zusammen dort sind.“ Schon einmal gab es Gerüchte, Meghan und Harry könnten nach Hope Ranch, einer noch exklusiveren Gegend in Santa Barbara umziehen, doch die potenziellen Nachbarn waren davon wenig begeistert. Verwendete Quellen: express.co.uk, tmz.com