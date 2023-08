„Reine Faulheit“: „Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien rastet wegen Influencerin komplett aus

Von: Volker Reinert

„Currywurst-Mann“ Chris Töpperwien ist in Rage. Wegen der Influencerin Ina Aogo explodiert der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer in seinem Auto und versteht die Welt nicht mehr.

Los Angeles – Der Neusser „Gooodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien (49) teilt auf Instagram aus! Am Dienstag (8. August) lud er ein Instagram-Video hoch, in dem er sich vollends über Ina Aogo (34), die Ehefrau des Ex-Fußballspielers Dennis Aogo (36), aufregt. Der Grund: Aogo kaufte ihrem zwei Jahre alten Sohn bereits zum zweiten Mal ein neues Tablet.

„Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien außer sich vor Wut

Töpperwien richtete sich mit einem Thema an seine Fans, dass ihm „ganz schön auf die Nerven und auch aufs Gemüt“ geht. Der Vater eines im Dezember 2022 geborenen Sohnes flippte nach einer Instagram-Story von Ina Aogo aus, als sie ihre Follower nach einer App für ihren fast dreijährigen Sohn fragt. Dieser hat nämlich ein nagelneues Tablet von seiner Mutter bekommen.

Für den „Goodbye Deutschland“-Auswanderer ein absolutes No-Go! Der fassungslose 49-Jährige zu seinen Fans: „Ich flippe schon wieder aus, wenn ich das sehe: Ina Aogo hat ein Kind, das noch nicht einmal drei Jahre alt ist und kauft ihm jetzt schon das zweite iPad“.

Für Töpperwien handele Aogo aus reiner Faulheit: „Wie kann man seinem Kind ein iPad geben, mit zwei, drei Jahren? Wieso? Wieso? Faul, faul, faul!“

Sein eindeutiger Appell: „Es müsste wirklich eine Rettungsaktion geben für Kinder bis drei Jahren, die vor solche Dinger gesetzt werden. Aus denen wird doch nichts, die werden doch irre irgendwann, wenn die so eine Scheiße sehen“. Für ihn sollten Menschen, die so handeln, am besten keine Kinder kriegen.

Ina Aogo antwortet prompt auf Instagram

Die in Dubai lebende Aogo richtete sich auf Instagram auch an ihre Fans und verteidigte den Kauf eines Tablets für ihren Sohn. Töpperwien nannte sie zwar nicht explizit, dennoch scheint die Nachricht an ihn gerichtet zu sein: „Es muss natürlich in Maßen geschehen. Das finde ich auch wichtig, dass die Kinder da nicht den ganzen Tag davor hängen“, so Ina zu ihren 183.000 Instagram-Followern (Stand: 10. August 2023) ein.

So muss laut der 36-Jährigen jeder Elternteil für sich selbst entscheiden, ab wann eine Tablet-Nutzung für die eigenen Kinder akzeptabel ist. „Goodbye Deutschland“-Kollege Steff Jerkel postete indes eine Story, die seinen Fans Hoffnung auf ein Liebescomeback mit Peggy Jerofke macht. Verwendete Quellen: Instagram/chris.toepperwien, Instagram/inaaogo