König Charles in Frankreich: Angst vor Terror begleitet seine Reise

Annemarie Göbbel

Noch bevor Charles III. überhaupt in Paris gelandet ist, zeigten Medien-Rückblicke die starke Verbindung zwischen Frankreich und Großbritannien. Großes Polizeifaufgebot soll für Ruhe sorgen.

Paris – Unruhen hatten den Antrittsbesuch nach Frankreich vereitelt, weshalb Deutschland in den Genuss kam, den frisch gekrönten König Charles III. (74) als erste Nation im Ausland begrüßen zu dürfen. Der Monarch und seine Gattin hätten im März nach Paris reisen sollen, doch heftige landesweite Proteste gegen die Reform des Rentenalters waren so vehement ausgefallen, dass die Sicherheit des britischen Königspaares nicht zu gewährleisten war.

Etwa 8.000 zusätzliche Beamte werden am Mittwoch (20. September) bei einer Zeremonie am Arc de Triomphe eingesetzt, um die den bekennend frankophilen Regenten und Königin Camilla (76) zu empfangen. Außerdem wurde der Polizeiurlaub in Paris und Bordeaux zum Schutze des Monarchen ausgesetzt. Offensichtlich ist mit terroristischen Bedrohungen und öffentlichen Unruhen zur rechnen. Doch das Gastgeberland versicherte, es werde ein „stählerner Ring“ um den König und die Königin während des Staatsbesuchs gelegt werden, denn Charles III. ist nicht der einzige „Hochkaräter“, der sich derzeit auf französischen Gebiet befindet.

Der erste Staatsbesuch von Charles und Camilla im Nachbarland, der von Mittwoch bis Freitag (22. September) dauern soll, fällt mit dem Besuch von Papst Franziskus (86) in Marseille zusammen. Junge Gläubige verschiedener Religionen und Kirchenvertreter aus 30 Ländern wollen ein „Mosaik der Hoffnung“ in der französischen Hafenstadt legen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche soll die Tage der „Mittelmeer-Begegnung“ im Rahmen eines zweitägigen Pastoralbesuchs mit einer Heiligen Messe abschließen.

Erster Staatsbesuch König Charles III. in Frankreich

Wie der Buckingham-Palast wissen ließ, ist es bereits der 36. Besuch des Königs in Frankreich. Camilla weilt bereits zum 9. mal jenseits des Ärmelkanals. Frankreich und Großbritannien können auf eine lange gemeinsame Verbundenheit zurückblicken. Im August 1885 kam es Königin Victoria (81, †1901) als erster britischer Monarchin zu, Frankreich den ersten Staatsbesuch nach 400 Jahren abzustatten. Die Visite endete in einem fulminanten Staatsbankett auf Schloss Versailles.

Queen Elizabeth II. (96, †2022) besuchte vor Charles III. die französischen Nachbarn offiziell fünfmal. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (45) würdigte die Mutter des Königs mit den fast liebevollen Worten: „To you, she was your Queen. To us, she was The Queen. She will be with all of us forever.“ (dt. „Für Sie war sie Ihre Königi .Für uns war sie die Königin. Sie wird für immer bei uns allen sein.“

Charles III. hatte als Prinz Charles am 7. Mai 2018 ebenfalls rührende Worte gefunden, um die anglo-französischen Beziehungen zu beschreiben: „We are neighbours by fate, partners by choice and friends because of the shared experience and deep affection that binds us. (dt. „Wir sind Nachbarn durch das Schicksal verbunden, Partner der Wahl und Freunde aufgrund der gemeinsamen Erfahrung und der tiefen Zuneigung, die uns verbindet“.