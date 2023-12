Spenden-Party mit Silbereisen und DJ Ötzi

Von: Maria Zsolnay

Florian Silbereisen, Stavros und Saskia Kostantinidis und DJ Ötzi © Gisela Schober/Getty Images

Griechischer Wein... ist so wie das Blut der Erde...komm’, schenk Dir ein.... Ach, hätte das Udo Jürgens gesehen, er wäre begeistert von den vier Sängerknaben, die am Montagabend in der Reitschule seinen Kulthit schmettern. Wobei Florian Silbereisen und DJ Ötzi den Ton angeben, Joachim und Florian Herrmann takt-, aber nicht textsicher sind. Das tut der Ausnahme-Boygroup keinen Abbruch – die Stimmung in der Reitschule kocht, schon hüpft Unternehmerin Eveline Schönleber im durchsichtigen Top auf den Ehrentisch, wo eben noch Markus Söder mit Hendrik Wüst von dem Sturz der Ampel träumten.

Es ist entfesselte Lebensfreude, die sich am Montagabend in der Reitschule Bahn bricht – und das bei einer Gästeliste, unter denen die wenigsten als „Feierbiester“ (Söder) bekannt sind: Top-Manager, Unternehmer mit klangvollen Namen, Firmeninhaber, Klinikchefs, Sparkassen-Bosse, Vertreter des bayerischen Kabinetts, Generalkonsule und ja, auch Konsulinnen.

Die alle an einen Tisch oder besser an 13 lange Tafeln zu bringen, kann nur einer: ­ ­Stavros Kostantinidis, bestens vernetzter Anwalt mit griechischer Herzlichkeit und Großzügigkeit. Mit allen ist er per Du, irgendwie verbandelt und geschäftlich verbunden. Er weiß, wer was hat – und holt sich das scheinbar ungeniert. Nur Schreiberlinge, Store-Manager und Schauspieler müssen nix geben, dafür muss der Bundesbank-Präsident ordentlich blechen.

Stavros’ Show, die Gäste direkt um große Spendensummen anzugehen, ist Teil des Abends. Und so bekommt er 10 000 Euro von ­Nicole Inselkammer, 40 000 von Florian Schörghuber, 50 000 von Ralf Wintergerst. Klemens Hallmann, Unternehmer und Ehemann von Barbara Meier, spendet 30 000 Euro, das Stavros spontan kommentiert: „Ha, ein Österreicher, der noch liquide ist.“

Ach stimmt, da war doch was: der gestrauchelte Ösi-Immobilien-Tycoon René Benko saß früher ebenfalls hofiert an der Ehrentafel. Eine Lücke hinterlässt er an diesem Abend nicht – spenden doch die anderen halt ein bisserl mehr und dafür darf, neben Söder, noch ein zweiter Ministerpräsident eine Rede halten: Hendrik Wüst. Er hat in diesem Jahr den Vorsitz der Jerusalem Foundation übernommen, für die er mit einer sechsstelligen Spendensumme nach Hause fährt.

Insgesamt sammelt Kostantinidis binnen einer halben Stunde über eine Million Euro ein – eine gewaltige Summe, die an verschiedene Einrichtungen geht, unter anderem bekommt die Seniorenhilfe Lichtblick mit der Vorsitzenden Lydia Staltner 895 000 Euro.

Privat gibt man sich lieber bescheiden. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber fastet gar bis zum ersten Weihnachtsfeiertag: „Kein Fleisch, keine Plätzchen“. Ihr war es nur recht, das Stavros kein Zicklein mehr servieren lässt – ursprünglich gab es bei seinen damals noch kleinem Vorweihnachtsessen ein Zicklein. „Ich habe ihm das ausgeredet, es roch krass, es schmeckte nicht. Mir haben Sie das zu verdanken“, sagt Söder in bekannt-bescheidener Manier. In seiner Rede betont er die unbedingte Solidarität zu Israel und schwört die Gäste auch auf kommende Krisenzeiten ein. „Wenn wir erfolgreich sein wollen, dann werden wir uns wieder mehr anstrengen müssen“ – und schiebt dann doch noch ein aufmunterndes „Das kriegen wir schon hin“ hinterher. Na dann.

Zeit für ein Liebeslied. Stavros greift zum Mikrofon und besingt seine Saskia: Aber Dich gibt’s nur einmal für mich. An diesem einmaligen Abend dabei waren auch: Fernsehkoch Alexander Herrmann, der am Heiligen Abend seine Gäste im eigenen Restaurant bewirtet, Kabarettist Wolfgang Krebs, dessen Stoiber-Parodie immer wunderbar ankommt, Gastronom Michael Käfer, Schauspieler Francis Fulton-Smith, der eine neue Liebe hat, die Dame aber noch ein wenig geheim halten will. Auch Ex-Victoria-Swarovski-Ehemann Werner Mürz kam ohne neue Begleitung, dafür brachte ­Gerry Friedle, also DJ Ötzi, zum ersten Mal seine Tochter Lisa-Marie mit.

