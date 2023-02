Rekordsumme erzielt: Ikonisches Samtkleid von Prinzessin Diana bei Sotheby‘s versteigert

Von: Susanne Kröber

Teilen

Eine der Roben, die Modedesigner Victor Edelstein für Lady Di entwarf, ist jetzt das wertvollste Kleid, das jemals bei einer Auktion versteigert wurde.

New York – Auch 25 Jahre nach ihrem Tod am 31. August 1997 gilt Prinzessin Diana († 36) nach wie vor weltweit als Stilikone. Outfits und Schmuckstücke, die die frühere Ehefrau von König Charles III. (74) trug, erfreuen sich größter Beliebtheit. So kam im Januar beim Auktionshaus Sotheby‘s bereits das legendäre Attallah-Kreuz, ein mit Amethysten und Diamanten besetztes Kruzifix, unter den Hammer. Den Zuschlag erhielt keine Geringere als Social-Media-Queen Kim Kardashian (42).

„Mühelose Eleganz“: Prinzessin Dianas Samtkleid wird für über eine halbe Million versteigert

Ein weiteres Highlight hatte Sotheby‘s jetzt Ende Januar im Angebot. Das Auktionshaus versteigerte ein schulterfreies Samtkleid in dunklem Lila, eine Kreation des britischen Modedesigners Victor Edelstein (76). Prinzessin Diana trug die elegante Abendrobe erstmals 1991 für ein offizielles Porträt des Fotografen Antony Armstrong-Jones (86, † 2017), des früheren Ehemannes von Prinzessin Margaret (71, † 2002). Auch für eine Fotostrecke in der Vanity Fair ließ sich Lady Diana kurz vor ihrem Tod 1997 von Modefotograf Mario Testino (68) in dem trägerlosen Samtkleid ablichten.

Prinzessin Diana (links) liebte Kleider von Designer Victor Edelstein – ihr ikonischer Samtdress (rechts) wurde jetzt bei Sotheby‘s für eine Rekordsumme versteigert. (Montage) © IMAGO/ZUMA Wire/Pacific Press Agency

Im Vorfeld wurde geschätzt, dass das Kleid einen Preis zwischen 73.000 und 110.000 Euro erzielen könnte. Doch die Erwartungen wurden locker übertroffen. Der auberginefarbene Dress wurde für die stolze Summe von 604.800 US-Dollar (rund 555.000 Euro) versteigert. „Dieses elegante und raffinierte maßgeschneiderte Ballkleid, entworfen von Victor Edelstein, verkörpert die mühelose Eleganz von Prinzessin Diana“, zitiert The Independent Cynthia Houlton, Global Head of Fashion and Accessoires bei Sotheby‘s. „Der heutige Verkauf dieses historischen Kleides erinnert an das bleibende Vermächtnis von Prinzessin Diana, die Menschen auf der ganzen Welt weiterhin inspiriert.“

Wer ist Victor Edelstein? Victor Edelstein ist ein ehemaliger britischer Modedesigner, der unter anderem für Christian Dior arbeitete, bevor er sich 1982 dazu entschloss, ausschließlich Haute Couture zu entwerfen. Über zehn Jahre lang designte Edelstein Kleider für Prinzessin Diana. Das auberginefarbene Samtkleid entwarf Edelstein 1989 für seine Herbstkollektion. Der britische Modeschöpfer kreierte auch das mitternachtsblaue schulterfreie Kleid, das Prinzessin Diana 1985 bei einem Staatsbankett von US-Präsident Ronald Reagan (93, † 2004) im Weißen Haus trug – und in dem sie damals ihren legendären Tanz mit Hollywood-Star John Travolta (68) aufs Parkett legte.

Samtkleid von Prinzessin Diana ist das „wertvollste Kleid, das jemals auf einer Auktion verkauft wurde“

Das spektakuläre Abendkleid von Prinzessin Diana wurde bei Sotheby‘s im Rahmen der „The One“-Auktion für einen guten Zweck versteigert. Unter anderem konnte man hier auch für ein Trikot des US-Basketballstars LeBron James (38) bieten, das er bei den NBA-Finals 2013 trug. Gegen das Trikot war Lady Dianas Kleid ein echtes Schnäppchen – LeBrons Outfit brachte unglaubliche 3,7 Millionen US-Dollar (rund 3,4 Mio. Euro) ein.

Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern Fotostrecke ansehen

Aber auch das Samtkleid von Prinzessin Diana brach einen Rekord, wie Sotheby‘s bei Twitter verkündete. „Unser Kleid von Prinzessin Diana erzielte 604.000 Dollar und besiegelte damit sein Schicksal als das wertvollste Kleid, das jemals auf einer Auktion verkauft wurde.“ Auch 2022 erwies sich Lady Dis Name als Verkaufsgarant – kurz vor ihrem Todestag wurde Prinzessin Dianas Ford Escort für eine Rekordsumme versteigert. Verwendete Quellen: independent.co.uk, twitter.com