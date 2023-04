Rekordverdächtige Setlist: Helene Fischer singt auf Tour 25 Lieder

Da hat sie sich was vorgenommen: Helene Fischer singt auf ihrer „Rausch“-Tour 25 Lieder. © dpa/Marcus Brandt

Endlich ist nach langem Warten der Moment gekommen. Nach vier Jahren Pause ist Helene Fischer wieder auf Tour – und hat ein unglaubliches Programm dabei.

Es war ein Start mit Hindernissen. Weil sie sich bei den Bühnenproben eine Verletzung zugezogen hatte, musste Helene Fischer (38) den Beginn ihrer „Rausch“-Tour verschieben. Ein echter Schlag für alle Fans, die sich schon so auf die ersten Konzerte nach vierjähriger Abwesenheit gefreut hatten! Für alle ausgefallenen Termine wurden Ersatztermine gefunden, und es wird sogar ein Zusatzkonzert in Köln geben.

Am Dienstag (11. April) startete die Schlagerqueen ihre „Rausch“-Tour in der Hamburger Barclays-Arena. Das erste Konzert der Tournee wurde von etwa 12.000 Menschen gesehen. Ersten Fotos, Videos und Berichten in den Medien zufolge war die Show ein voller Erfolg. Wie gewohnt präsentierte die Schlagerkönigin eine ganze Reihe an glitzernden Show-Kostümen, die perfekt zur Akrobatik und dem Flair des Cirque du Soleil passten.

„Rausch“-Tour von Helene Fischer: Setlist der Schlagerqueen hat 25 Lieder

Doch nicht nur mit ihrer spektakulären Show inklusive Feuer, Licht, Kunststücken und viel Emotion beeindruckte die 38-Jährige ihre Fans. Auch ihre Setlist war an diesem Abend beachtlich lang. So berichtete der Blogger Kevin Drewes auf derrasendereporter.com von ganzen 25 Liedern, die Helene Fischer auf dem Programm hatte. Eröffnet wurde die Show mit „Null auf 100“. Der Charthit „Atemlos durch die Nacht“ lief nach einer Pause in der zweiten Hälfte des Konzerts. Für die restliche Tournee sind weitere 70 Konzerte geplant.