„Let‘s Dance“-Star Renata Lusin hat Kleidung im Wert von 20.000 bis 30.000 Euro im Schrank

Im Kleiderschrank von Renata Lusin steckt ein kleines Vermögen: Die „Let‘s Dance“-Profitänzerin besitzt Klamotten im fünfstelligen Wert.

Renata Lusin (35) ist die Fashionista unter den „Let’s Dance“-Stars! Die Profitänzerin trat dieses Jahr zwar nicht selbst bei der RTL-Show an, unterstützte aber dafür ihren Mann Valentin Lusin (36) und dessen Tanzpartnerin Anna Ermakova (23). Woche für Woche besuchte Renata die Sendung als Gast und feuerte ihren Liebsten vom Publikum aus an. Dabei warf sie sich immer wieder in extravagante Outfits, die die TV-Zuschauer begeisterten.

Mal trug die gebürtige Russin ein edles Abendkleid, dann warf sie sich in einen tief ausgeschnittenen Jumpsuit. Auch vor glitzernden Overknees machte die brünette Schönheit nicht Halt. Doch nicht nur ihr Outfit änderte sie wöchentlich. Außerdem probierte die Mode-Liebhaberin neue Frisuren aus und trug ihre Haare mal kurz mit dunklem Pony oder lang mit blonden Extensions. Ob Renatas besondere Looks ihren Mann auf der Bühne beflügelten? Dieses Jahr gewann Valentin Lusin zum ersten Mal den Titel „Dancing Star“.

Renata Lusin: „Teure Sachen würde ich mir nicht immer kaufen wollen“

Kein Wunder, dass Renatas Kleiderschrank zuhause prall gefüllt ist. „Ich habe sehr viele Kleider und vor allem Tanzkleider“, plaudert sie gegenüber Promiflash aus. Eines ihrer Tanzkleider mit Swarovskisteinen sei um die zweieinhalbtausend Euro wert. Den Wert ihres gesamten Kleiderschranks schätzt die Tanzsporttrainerin auf „zwanzig- bis dreißigtausend Euro“. Das kann sicher nicht jede Frau von sich behaupten! „Gott sei Dank wissen die Leute nicht, wo ich wohne“, scherzt sie.

Trotzdem betont Renata, dass sie keinen allzu großen Wert auf Markenkleidung legt. „Teure Sachen würde ich mir nicht immer kaufen wollen“, erklärt sie. Schließlich würden sie und ihr Mann hart für ihr Geld arbeiten. Manchmal gönne sich die TV-Beauty aber ein besonderes Kleidungsstück. „Vor Kurzem habe ich ein sehr schönes Dolce & Gabbana-Oberteil gekauft und alle waren begeistert“, schwärmt sie.