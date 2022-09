„Mama hat so geweint“: „Let‘s Dance“-Star Renata Lusin feiert emotionales Familienwiedersehen

Renata Lusin ist in die Türkei gereist, um ihre Familie zu sehen. © Instagram/Renata Lusin

Über ein Jahr ist es her, seit Profitänzerin Renata Lusin ihre Familie zuletzt gesehen hat. Umso emotionaler fiel nun die Reunion mit ihrer geliebten Mama aus.

Renata Lusin (35) ist außer sich vor Freude! Die „Let’s Dance“-Profitänzerin teilt auf Instagram einen äußerst emotionalen Moment mit ihren Followern. In einem Video können die Fans sehen, wie Renata ihre Mama Elvira und ihren Bruder in die Arme schließt. „Nach über einem Jahr habe ich meine Familie getroffen“, schrieb sie zu dem Clip. Die brünette Schönheit kommt ursprünglich aus Russland und zog als 16-Jährige für ihre Tanzkarriere nach Deutschland.

Aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs sah sie ihre Familie zuletzt kaum. Umso bewegender fiel das lang ersehnte Wiedersehen aus. „Mein Herz ist fast aus der Brust gesprungen. Ich musste meine Tränen so halten“, gestand Renata. „Meine Mama hat soo geweint, als sie mich zum ersten Mal sah.“

Renata Lusin: „Ich liebe dich so sehr, Mama“

In einem türkischen Resort lässt es sich die Familie seitdem gut gehen. „Wir genießen hier die Tage, obwohl es leider nur dreieinhalb Tage für uns sind. Wir reden, wir lachen und denken nicht an den Abschied“, erzählte die Frau von Valentin Lusin (35). „Heute geben wir Tanzworkshops hier und genießen jede Sekunde.“ Der Urlaub umgeben von ihren Lieben sei einfach „unbeschreiblich schön“. Fast könne man meinen, dass Renata gar nicht mehr nach Hause will. „Die Lage, Essen, Unterhaltung, Sport... alles auf dem höchsten Level“, schwärmte sie über die paradiesischen Zustände.

In dem Post zollt Renata ihrer Mutter einen rührenden Tribut. Nur aufgrund von Elviras bedingungsloser Liebe sei sie heute eine erfolgreiche Tänzerin. „Mit 13 Jahren hat sie mich aus dem Haus losgelassen und sieht mich seitdem höchstens einmal im Jahr. Sie muss so stark sein, diesen Schritt gegangen zu sein und für mein Glück und nicht ihr Glück zu leben“, zeigte sich die „Let’s Dance“-Siegerin von 2021 beeindruckt. „Ich werde ihr mein Leben lang dankbar sein. Ich glaube, diese Liebe zum Kind kann man nur verstehen, wenn man selber Mutter ist.“ Abschließend gab es eine süße Liebeserklärung für Elvira: „Ich liebe dich so sehr, Mama.“