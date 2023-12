Nachrichten-Sprecher René Ach: Drastische Typ-Veränderung! „Jeder kann aussehen, wie er will“

Von: Armin T. Linder

Drucken Teilen

Krasse Typveränderung vor Weihnachten: Nachrichten-Sprecher René Ach war beim Friseur und ist kaum mehr wiederzuerkennen. Der 31-Jährige erklärt den Schritt.

Wien – Die Stamm-Zuschauer des österreichischen Nachrichtensenders Puls 24 dürften sich mächtig die Augen reiben, wenn sie dieser Tage René Ach (31) zum ersten Mal wiedersehen. Denn der TV-Sprecher hat sich einer ungewöhnlich drastischen Typ-Veränderung unterzogen. Ab sind die Haare! Und jetzt raspelkurz. Seinen Friseur-Besuch dokumentierte der Journalist und Eurovision-Song-Contest-Fan bei Instagram, untermalt mit einem Helene-Fischer-Song.

Nachrichten-Sprecher René Ach mit drastischer Typ-Veränderung

„Lasst uns 2023 mit einem Knall beenden“, schreibt er auf Englisch. Und erläutert zum Video: „2023 war teils sch**e, ABER für mich persönlich wohl eines der wichtigsten Jahre bisher. Ich hab viel über mich gelernt – vor allem, mich selbst zu lieben.

Für Fortschritt braucht’s Veränderung und die gibt‘s mit heute auch äußerlich!“

Von seinen Fans erntet der 31-Jährige viel Zuspruch: „Go René! Fesch bist du mit beiden Frisuren, aber was wirklich zählt, sind die Werte, die man nicht sieht. Du kannst stolz auf dich sein“, heißt es. Oder auch: „Fesch, fesch – steht dir echt gut“, „Bellissimoooo“ und „Ich lieb‘s! Megagut.“ Kollegin Nadine Friedrich (39) von oe24TV schwärmt: „I love it René. Schaust noch besser aus, plus paar Jahre jünger.“

Nachrichten-Sprecher Rene Ach (Puls 24): „Jeder kann aussehen, wie er will“

Auf das Video vom Friseur folgt auch noch ein Einzel-Foto, bei dem die Veränderung aufgrund der fehlenden Brille noch deutlicher wirkt. Auch da gibt es reihenweise Komplimente, gleichzeitig aber auch ein „Tut mir leid, aber mir gefällt das nicht so“, was genauso legitim ist. Ach steht zu seiner Veränderung und rät im Interview mit heute.at: „Kleiner Tipp: Wenn jemand den Entschluss gefasst hat, einfach durchziehen. Auch wenn der Friseur oder die Friseurin einen dreimal fragen, ob man sich sicher ist!“

So sah Rene Ach vor seiner Typ-Veränderung aus. © Puls 24

Mit seinem Chef sei der Schritt abgeklärt gewesen, heißt es in dem Bericht. Nachrichten-Sprecher Ach erklärt dort noch mal seine Beweggründe: „So ein Prozess bringt automatisch Veränderungen und eine Weiterentwicklung mit sich. Jetzt war ich plötzlich an einem Punkt, wo sich all das auch nach außen traut. Jeder kann aussehen, wie er will, ohne jedem gefallen zu müssen.“

Einen praktischen Nebeneffekt sieht er auch noch: „Das Haupthaar ist für Männer, die nicht das vollste und Easy-Styling-Haar haben, immer ein Thema. Und ich muss sagen, es ist sowas von leichter und bequemer.“ Auch Tatjana Gsell sorgte kürzlich für einen Aha-Effekt, indem sie nach einer langen Auszeit nicht wiederzuerkennen war. (lin) Verwendete Quellen: instagram.com/reneach, heute.at