René Wellers Ehefrau Maria hat die Beerdigung schon geplant: Seine Familie ist unerwünscht

Boxlegende René Weller liegt im Sterben. Seine Ehefrau Maria plant bereits die Beerdigung. Seine Familie möchte sie angeblich nicht einladen.

Pforzheim – Seit nunmehr neun Jahren leidet die Boxlegende René Weller (69) an Demenz. Seine Erkrankung ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass er den Kampf nicht mehr gewinnen kann – Weller liegt im Sterben. Wie seine Ehefrau Maria Weller (70) nun RTL mitteilte, plane sie bereits die Trauerfeier für ihren Liebsten. „René befindet sich in der letzten Phase. Es ist alles organisiert“, erklärte die 70-Jährige. Wie der Sender zudem erfahren habe, sei die Familie des Ex-Sportlers von der Gedenkfeier ausgeschlossen.

Mutmaßungen zufolge könnte das mit der Schwester Wellers zusammenhängen. „Ich bekam von Renés Schwester Verena eine unfassbare WhatsApp. Darin bekundet sie ihre Anteilnahme zum Tod ihres Bruders“, gab Maria Weller kürzlich bekannt.

Der „Bild“ erklärte Verena J. (71), dass es sich dabei um ein Missverständnis handelte: „Aufgrund der vielen Zeitungsberichte vom bevorstehen Tod und der Vorbereitung der Beerdigung bin ich davon ausgegangen, dass mein Bruder verstorben ist.“ Dennoch scheint es einen Zwist zwischen Maria und Verena zu geben. „Ich verliere jetzt meine große Liebe und diese Frau macht immer weiter“, betonte die Ehefrau.

„Damit alle für ihn beten können“: Ehefrau Maria will Fans über Ableben von René Weller informieren

Trotz dieser schwierigen Zeit denkt Maria Weller auch an die Fans ihrer besseren Hälfte. In der Stunde seines Todes wolle sie den Anhängern des Boxers Bescheid geben, „damit alle für ihn beten können“. Seit 2013 sind die Wellers verheiratet. Nur ein Jahr später wurde bei ihm eine Mischdemenz diagnostiziert.

Boxlegende René Weller liegt im Sterben. Seine Ehefrau Maria plant bereits die Beerdigung. Seine Familie möchte sie angeblich nicht einladen.

Auch das noch: Der demenzkranke Box-Star René Weller wird aufopferungsvoll von seiner Ehefrau gepflegt. Doch jetzt musste Maria Weller selbst um ihre Gesundheit bangen.