„Sind ganz bald bitterarm“: René Wellers Frau soll monatlich 2400 Euro für seine Pflege zahlen

Seit 2014 sind Maria und René Weller ein Paar. Doch heute ist nichts mehr so, wie es einst war. © Hansjürgen Britsch/Imago

Maria Weller ist verzweifelt: Seit Jahren kümmert sich die Frau von Box-Legende René Weller aufopferungsvoll um ihren Mann. Nun droht ihr die Armut.

Pforzheim – Der Zustand von Box-Legende René Weller (68) wird zunehmend schlechter. Vor etwa acht Jahren wurde bei Weller Demenz diagnostiziert. Mittlerweile fällt ihm das Schlucken schwer und er benötigt Hilfe beim Essen, in der Dusche und auf der Toilette, erklärt nun seine Frau Maria Weller (70) gegenüber Bild. „René ist jetzt ein totaler Pflegefall. Er kann nichts mehr alleine“, offenbart die 70-Jährige.

Maria Weller bleibt an der Seite ihres Mannes und pflegt ihn seit der Diagnose zu Hause in Pforzheim. Mittlerweile hat der Gesundheitszustand des Box-Champs Pflegestufe 4 erreicht – für seine Frau alleine kaum zu bewältigen. Sie benötigt Unterstützung, aber ein Platz im Pflegeheim würde Maria in den Ruin treiben: „Das ist Luxus und unbezahlbar geworden“. Die finanzielle Unterstützung vom Staat ist hier nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. 728 Euro im Monat erhalten die Wellers für die Pflegestufe 4, ein Platz im Pflegeheim in Pforzheim kostet aber stolze 4000 Euro im Monat.

Maria Weller: „Er weiß nicht mehr, dass ich seine Ehefrau bin“

Die gesetzliche Krankenkasse würde einen Zuschuss für die Pflegeeinrichtung in Höhe von 1600 Euro gewähren – dieser wird allerdings mit dem Beitrag für die Pflegestufe verrechnet. Somit müsste Maria Weller 2400 Euro im Monat selbst aufbringen, schildert die Blondine die Situation – zurecht verzweifelt. Die Wellers haben zwar ein bisschen gespart, darin sieht Maria aber nicht die Lösung: „Wenn wir das nehmen müssen, sind wir ganz bald bitterarm. Und können gar nicht mehr leben“.

Seit 2014 gehen René und Maria Seite an Seite durchs Leben und halten auch in solch schwierigen Zeiten zueinander. Heute sieht sich die 70-Jährige mit der sehr traurigen Wahrheit konfrontiert, dass ihr Mann nicht mehr der gleiche ist. Und leider ist auch sie nicht mehr die gleiche für ihren Liebsten: „Er erkennt mich“, erzählt Maria, „aber er weiß nicht, dass ich seine Ehefrau bin“.