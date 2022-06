Neues Kuss-Bild von Bibisbeautypalace: Bianca Claßen zeigt sich mit ihrem Lover im Restaurant

Von: Julia Hanigk

Teilen

Bibi Claßen wurde erneut beim Küssen erwischt. © Screenshot Instagram/bibisbeautypalace; TikTok/lukaskluge

Nach der Trennung der YouTube-Stars Bianca Claßen und Julian taucht immer wieder Material auf, dass die 29-Jährige mit einem anderen Mann zeigen. Jetzt knutscht Bibi in einem Restaurant.

Köln - Die Trennung von BibisBeautyPalace, aka Bianca Claßen (29), und Julienco, aka Julian Claßen (29) hat viele Fans geschockt. Kurz darauf wurde Bibi küssend am Bahnhof mit einem unbekannten Mann gesehen, später kursierten Bilder der 29-Jährigen mit ihm am Flughafen. Jetzt filmte ein Fan Bibi beim Knutschen in einem Restaurant.

Neues Kuss-Bild von YouTube-Star Bibi Claßen: Sie zeigt sich mit ihrem Flirt im Restaurant

Bibi und Julian bestätigten beide inzwischen ihre Trennung. Ein weiteres Statement vonseiten der 29-Jährigen blieb bisher aus, trotz vielfacher Fan-Forderungen. Indes blüht Bibi Claßen auf, veröffentlicht Bikinibilder und veränderte sogar ihre Frisur. Fans reagierten darauf nicht unbedingt positiv, genervte Stimmen schrieben sogar: „Wir wollen die alte Bibi zurück“.

Statt Statement reiht sich in die Reihe der unscharfen Bilder und Videos von Bibi nun ein neues TikTok-Video, das sie in einem Restaurant mit männlicher Begleitperson zeigt, Kuss inklusive. Im Raum steht schon länger, ob es sich bei dem unbekannten Herren um Timothy Hill handeln könnte. Er war Mitglied des Managements des YouTube-Paares.

„Sie sah so glücklich aus“: Fan teilt Bibi bei Kuss mit anderem Mann

Unter das TikTok-Video schreibt der Fan: „Bibi...sie sah so glücklich aus“. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian, der sich währenddessen auf Instagram viel beim Sport und Trainieren zeigt, hat Bibi zwei Kinder, Sohn Lio (3) und Tochter Emily (2). Trotz Trennung sollen die beiden an erster Stelle stehen, versicherten beide.

Bikinis, Luxus, Fame: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss Fotostrecke ansehen

Ein anderes Video legt außerdem dar, wie genervt BibisBeautyPalace von Julian war. „Kannst Du das lassen, es nervt“, sagte sie, als er seinen Arm um sie legte. Verwendete Quellen: TikTok/lukaskluge; instagram.com/bibisbeautypalace