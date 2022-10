Seltenes Foto von Peter Maffays Sohn Yaris (19) mit 20 Jahre älterer Freundin im Restaurant

Von: Jonas Erbas

Genau wie sein Papa Peter Maffay möchte Yaris Musiker werden. Während die Karriere erst noch in Fahrt kommen muss, läuft es in der Liebe bei dem 19-jährigen Sohn des Schlagerstars dafür umso besser: Mit seiner Melissa feierte er nun ganz vergnügt seinen Geburtstag in einem Restaurant.

München – Als Kind eines bekannten Schlager-, Pop- und Rockstars wie Peter Maffay (73) hat man es nicht leicht, wenn man in die musikalischen Fußstapfen des eigenen Vaters treten will: Sage und schreibe 21 Nummer-eins-Alben hat der 73-Jährige hierzulande bereits veröffentlicht. Doch Sohn Yaris (19) scheint sein Ziel fest im Blick zu haben – in Sachen Liebe läuft es bei dem Nachwuchsmusiker zumindest schon einmal wie geschmiert!

Yaris Maffay feiert 19. Geburtstag – Restaurantbesuch mit seiner neuen Liebe

Mit einem Pärchenfoto am See präsentierte Peter Maffays Sohn Yaris der Welt seine große Liebe: Die heißt Melissa und soll etwas mehr als 20 Jahre älter sein als der 19-Jährige. Den stört der Altersunterschied keineswegs, immerhin sei sie „die Eine“, wie er bei Instagram schwärmt.

Peter Maffays Sohn Yaris könnte kaum glücklicher sein: Mit seiner Angebeteten Melissa ging es für den 19-Jährigen jüngst in ein Restaurant, wo das Paar den Geburtstag des Rocker-Nachwuchses feierten (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Yaris Maffay

Doch die Peruanerin und der Jung-Musiker halten ihr Liebesglück vorzugsweise privat. Schnappschüsse, wie der vom See, sind eher selten. Nun zeigten sich die beiden jedoch erneut in den sozialen Medien und beweisen: Bei ihnen funkt es noch immer mächtig! Am Dienstag (4. Oktober) ist Yaris Maffay nämlich 19 Jahre alt geworden und feierte seinen Geburtstags natürlich im Beisein seiner Herzensdame.

Peter Maffays Sohn möchte durchstarten – Yaris plant eigene Musikerkarriere: Seine drei Kinder hat Peter Maffay bislang nach Möglichkeit aus der Öffentlichkeit herausgehalten, doch sein 19-jähriger Sohn Yaris möchte es nun wissen: Der 2003 geborene Nachwuchsmusiker begibt sich auf die Spuren seines Vaters und will als Sänger schon bald ebenfalls durchstarten. „Mein Vater war schon immer ein Rock-‘n‘-Roll-Vorbild für mich“, so Yaris in einem Bild-Interview. Sein Ziel sei jetzt, ebenfalls „als Musiker Geld zu verdienen“. Auf seinem Instagram-Profil wirbt der bereits ganz offen 19-Jährige für entsprechende Anfragen.

Sohn von Schlagerstar Peter Maffay bekommt Liebesbeweis – Yaris ist „Lieblingsmensch“ seiner Melissa

„Alles Gute zum Geburtstag an meinen Lieblingsmenschen“, schrieb die hübsche Mutter bei Instagram und postete dazu ein Foto, das die beiden verliebt beim Händchenhalten zeigt. „Mein allerhübschestes Mädchen“, zeigte sich der Peter-Maffay-Spross ganz verzückt von dem Liebesbeweis seiner Freundin und repostete den Beitrag. Ob er – genau wie sein Vater – eines Tages zu den größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten zählen wird, dürfte Yaris angesichts seines privaten Glücks derzeit herzlich egal sein.

Der 19-Jährige scheint ein Familienmensch mit Herz zu sein und seine Melissa voll und ganz verzaubert zu haben. Das dürfte auch seinen prominenten Papa freuen. Verwendete Quellen: instagram.com/yaris_m100, bild.de