Zukunft seines Firmen-Imperiums: Richard Lugner fällt Nachfolge-Entscheidung

Der österreichische Bauunternehmer Richard „Mörtel“ Lugner will die Firmengeschäfte demnächst anderen überlassen. Auch der Wiener Opernball könnte schon bald eine neue Organisatorin haben.

Wien – Richard Lugner (91) hat im Laufe seines Lebens ein beeindruckendes Firmenimperium aufgebaut. Der Wiener Bauunternehmer hat mit seinen alltäglichen Geschäften alle Hände voll zu tun, doch schon bald möchte „Mörtel“ die gesamte Arbeit lieber anderen überlassen. Deshalb traf Lugner jetzt eine folgenreiche Entscheidung.

Richard Lugner vertraut auf die Expertise seiner Tochter Jacqueline

Seine Tochter Jacqueline Lugner (29) soll schon bald die Leitung des Familienimperiums übernehmen. Das verriet der österreichische Baulöwe im Gespräch mit „Spiegel“. Jacqueline Lugner sei laut der Meinung ihres Vaters genau die Richtige, um in dessen große Fußstapfen zu treten. Insbesondere die Organisation des berühmten Wiener Opernballs, die nach Mörtels Abtritt ebenso in Jacquelines Hände fallen würde, sieht der Unternehmer bei seinem jüngsten Kind gut aufgehoben.

Die 29-Jährige betreibt derzeit bereits das „Lugner Kino“ und kenne sich laut dem Wiener Urgestein nicht zuletzt deshalb bestens mit Hollywood und seinen Stars aus. Richard Lugner hofft deshalb, dass seine Tochter den Ballbesuch zukünftig „vielleicht ganz statt mir übernehmen“ könne.

Richard Lugner will seine Kinder nicht zwingen, die Geschäfte zu übernehmen

Sein Imperium will Richard Lugner nach seinem Abtritt verständlicherweise in guten Händen wissen — allerdings nicht um jeden Preis. „Meine Kinder müssen nicht machen, was ich mache“, erklärt er seine Sicht der Dinge im Interview. Zwar solle Jacqueline die Geschäftsführung in naher Zukunft von ihrem Vater übernehmen, dabei erhalte sie allerdings Unterstützung von Lugners langjährigen Mitarbeitern, „die den Laden schupfen und meine Tochter überwacht das dann.“

Lugners Söhne, die beide viele Jahre älter als ihre Schwester sind, scheinen derweil nicht in die Unternehmensführung eingegliedert zu werden. Zuletzt sorgte Richard Lugner mit Ärger auf dem Oktoberfest für Aufsehen. Verwendete Quellen: Spiegel