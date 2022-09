Toiletten-Desaster bei Richard Lugner am Flughafen

An der Seite von gleich sechs „Tierchen“, wie Richard Lugner seine weibliche Entourage gern nennt, ging es für den Baulöwen zu einem Kurztrip in die Stadt der Liebe. Doch insbesondere der Auftakt seiner Reise verlief ganz und gar nicht romantisch: Am Pariser Flughafen wurde der 89-Jährige gleich mehrfach bei seinem großen Geschäft gestört.

Paris – Als waschechter Lebemann ließ es sich Richard Lugner nicht nehmen, gleich sechs seiner Herzensdamen – liebevoll „Tierchen“ genannt – zu einem Kurztrip nach Paris einzuladen. Doch bevor sich der 89-Jährige bei bestem Wetter in das rege Treiben der französischen Hauptstadt begeben konnte, sorgte ein Toilettenbesuch am dortigen Flughafen für Frust bei ‚Mörtel‘.

Klo-Chaos bei Baulöwe Richard Lugner – fünf von sechs Toiletten nicht funktionsfähig

Nichts könnte unverfänglicher sein, als ein kurzer Aufenthalt auf dem Klo – eigentlich! Denn für Richard Lugner wurde das stille Örtchen zur Belastungsprobe, wie der Baumagnat und Unternehmer bei heute.at verriet. „Wir haben bei einem neuen Teil des Flughafens angedockt und da waren sechs Klo-Kabinen“, so der 89-Jährige.

Sehr zum Ärger des prominenten Playboys war der Großteil der Toiletten allerdings gar nicht benutzbar: „Fünf [waren] versperrt und die eine habe ich zwar benutzt, aber da konnte man die Türe nicht versperren.“ Klar, dass sich diese Begebenheiten schnell zum Problem entwickelten, denn nicht nur ‚Mörtel‘ wollte sich dort erleichtern: „Ich wurde gleich fünfmal bei meinem Geschäft gestört“, schimpfte der Betreiber des Lugner-City-Einkaufszentrums.

Richard Lugner reist mit seinen sechs „Tierchen“ nach Paris – und wird zweimal bitter enttäuscht

Doch nicht nur der Klobesuch sorgte für Ärger, auch eine kurze Kaffeepause, die der 89-Jährige kurz nach seiner Ankunft in Paris einlegen wollte, war dem Bauunternehmer offenbar ebenso wenig vergönnt: Ein Kaffee, den sich Richard Lugner bestellt und sogar schon bezahlt hatte, kam gar nicht erst.

Seinen Kurzurlaub scheint ‚Mörtel' dahingegen alles in allem trotz der anfänglichen Schwierigkeiten genießen zu können, immerhin befindet er sich in bester Gesellschaft. Mit seinen sechs „Tierchen" posierte der Schwerenöter bereits standesgemäß für einen Schnappschuss vor dem Eiffelturm. Das Liebes-Aus mit „Bienchen" Simone Reiländer scheint Richard Lugner indes bereits vergessen zu haben.