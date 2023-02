Zickenalarm: Richard Lugner kauft Jane Fonda für den Opernball, doch die macht, was sie will

Mörtel in lieber Not

+ © IMAGO Hollywood-Star Jane Fonda macht ihrem Status als Diva alle Ehre. Im Vorfeld des Wiener Opernballs sorgt sie mit zahlreichen Alleingängen für Aufregung.6141h.jpg © IMAGO

Hollywood-Star Jane Fonda macht ihrem Status als Diva alle Ehre. Im Vorfeld des Wiener Opernballs sorgt sie mit zahlreichen Alleingängen für Aufregung.

Beim diesjährigen Opernball wird Richard Lugner (90) von einem waschechten Hollywood-Star begleitet. Niemand geringeres als Film-Ikone Jane Fonda (85) wurde von Lugner nach Wien eingeladen. Die Schauspielerin bringt jede Menge Glanz und Glamour zu der traditionellen Veranstaltung in der österreichischen Hauptstadt. Allerdings sorgte Fonda bereits im Vorfeld für jede Menge Wirbel.

Lugner wollte die „Grace and Frankie“-Darstellerin bei ihrer Ankunft am Flughafen mit einer Stretchlimousine abholen lassen. Das schicke Luxus-Gefährt ließ sie allerdings eiskalt stehen. Die langjährige Klimaaktivistin zog es vor, stattdessen in Lugners PKW einzusteigen. Umweltschutz ist der Hollywood-Legende eben in allen Lebenslagen wichtig.

Doch auch nach ihrer Ankunft in Wien machte Jane Fonda klar, dass sie ihren eigenen Kopf hat. So sagte sie am ersten Tag eine Pressekonferenz ab, weil sie auf das Einfliegen ihrer Maskenbildnerin warten wollte. Stattdessen begab sich die Schauspielerin alleine auf kulturelle Entdeckungsreise durch Wien. Als es dann schließlich doch zur Medienkonferenz kam, ließ Fonda ihrem Gastgeber die Gelegenheit verwehrt, Gentleman zu spielen und ihre Autotür zu öffnen. Ganz nach dem Motto „Selbst ist die Frau“ sprang die zweifache Oscar-Preisträgerin aus dem Wagen, bevor Lugner ihre Tür erreichte.

Jane Fonda lehnt gemeinsamen Tanz mit Mörtel ab

Bei der Pressekonferenz verriet Fonda, dass sie eigentlich auf einen Opernbesuch eingestellt war. Die einstige Fitness-Queen stellte außerdem klar, dass sie nicht mit ihrem Ballpartner auf die Tanzfläche treten will. „Ich habe eine künstliche Schulter, zwei künstliche Hüften, zwei künstliche Knie. Ich bin alt und ich könnte auseinanderfallen“, sagte sie. Dabei war eigentlich vorgesehen, dass Fonda zur Eröffnung des Balls mit Mörtel das Tanzbein schwingt.

Der Baulöwe scheint seine liebe Mühe und Not zu haben, seinen Stargast unter Kontrolle zu haben. Nicht umsonst wird Jane Fonda schließlich „Diva“ genannt. Eine Sache scheint klar zu sein: Langweilig wird der diesjährige Opernball sicher nicht…