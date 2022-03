„Richtig angeekelt“: Sarah Engels Tochter verweigert die Flasche

Von: Alica Plate

Töchterchen Solea verweigert Sarah Engels abgepumpte Milch © Screenshot/Instagram/sarellax3

Sarah Engels beendet ihre Mama-Pause. Die DSDS-Zweitplazierte hatte vor wenigen Tagen ihren ersten TV-Dreh. Um ihre kleine Tochter zu versorgen, hat sie extra vorher ihre Muttermilch abgepumpt. Doch davon schien Solea nicht viel zu halten.

Köln - Nach der Geburt von Solea Liana ist Sarah Engels (29) wieder im TV-Business zurück. Vor wenigen Tagen hatte sie ihren ersten kleinen Job - Mann und Tochter begleiteten sie dabei. Doch das gestaltete sich schwerer als gedacht. Denn Solea verweigerte die abgepumpte Milch aus der Flasche, wie tz.de berichtet.

Sarah Engels steht nach Geburt ihrer Tochter erstmals wieder vor der TV-Kamera

Im Dezember 2021 ist Sarah Engels zum zweiten Mal Mutter geworden und schwebt seitdem auf Wolke sieben. Doch nun scheint der Ernst des Lebens wieder loszugehen. Denn obwohl ihre Tochter gerade mal drei Monate alt ist, hat die DSDS-Zweitplazierte ihre Pause beendet und ihren ersten Job angenommen.

Damit ihre Tochter gut versorgt ist, während sie vor der Kamera steht, hat Sarah im Vorfeld ihre Muttermilch abgepumpt. Doch das schien dem kleinen Engel so gar nicht zu gefallen, wie Sarah in ihrer Instagramstory enthüllt.

Sarah Engels Tochter verweigert die Flasche

„Solea verweigert die Flasche. Hatte heute extra was abgepumpt, damit Papa sie füttern kann, während Mama dreht. Das war wohl nix“, so die 29-Jährige. Allein die Mimik ihrer Tochter hätte dabei Bände gesprochen, wie Sarah zu verstehen gibt: „Ihr Gesichtsausdruck war richtig angeekelt.“

Na ja, ein Versuch war es Wert. Zukünftig muss Sarah sich dann doch die Zeit am Set nehmen, um ihre Tochter selbst zu versorgen. Doch der hübschen Brünette war bereits im Vorfeld klar, dass es mit einem Baby am Set alles ein wenig anders ablaufen wird. Dennoch könne sie es kaum erwarten, wieder voll durchzustarten: „Ich habe mir lange genug eine Pause gegönnt“, so die Ex von Pietro Lombardi.

Sarah Engels geht kurz nach Geburt ihrer Tochter 12km joggen

Auch in Sachen Sport legt Sarah Engels derzeit wieder ein Zahn zu - gemeinsam mit ihrem Mann Julian legte sie kürzlich eine Joggingrunde von satten 12 km zurück. Denn wenn sich die Brünette etwas vornimmt, dann zieht sie das auch durch.

Verwendete Quellen: Instagram.com/sarellax3