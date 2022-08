„Richtige sch*** Schmerzen“: Natascha Ochsenknecht verletzt sich Schulter mit Ikea-Tasche

Natascha Ochsenknecht klagt über starke Schulterschmerzen © Instagram/nataschaochsenknecht

Natascha Ochsenknecht verletzte sich an der Schulter und das ausgerechnet mit einer Ikea-Tasche. Bei den Schmerzen konnten später nur noch eine Schmerztablette sowie Staubsauger- und Putz-Therapie helfen.

Berlin- „Es ist wie ein Messer oben in der Schulter drin“, erzählt Natascha Ochsenknecht (57) in ihrer Instagram-Story. Grund für die richitgen „sch*** Schmerzen“, wie sie sie entschuldigend betitelt, war eine zu schwere Ikea-Tasche. Diese hatte sich Natascha mit zu vielen Paketen beladen und dann in einem Schwung über die Schulter geworfen, sodass sie vor Schmerzen kaum noch schlafen konnte. Mit Schulterschmerzen scheint sich die Influencerin jedoch bereits auszukennen, denn sie hat sich in ihrem Leben schon mehrmals die Schulter ausgekugelt. Daher weiß sie auch, dass man sich weiter aktiv bewegen muss.

Bei den Schmerzen soll ihr jetzt erst einmal das Staubsaugen helfen. Am nächsten Tag berichtet Natascha dann auch, dass die „Staubsauger- und Putz-Therapie“ erfolgreich war. Natürlich haben auch die Schmerztabletten ein wenig geholfen und sie konnte die nächste Nacht wieder gut schlafen. Wie der Zufall es wollte, hat der Star sich auch eine Woche zuvor eine Massage in ihrem Lieblingsspa gebucht. Jetzt darf sie sich also erst einmal auf zwei Stunden Entspannung freuen.

Natascha Ochsenknecht klagt über Schmerzen von einer Verletzung mit Ikea-Tasche

Hoffentlich kann auch der Spa-Ausflug noch die letzten Schmerzen beseitigen. Gerade kann das ehemalige Model diese nämlich nicht gebrauchen, denn sie muss sich am nächsten Tag schon wieder auf Reisen machen. Es soll wieder gedreht werden, und zwar für Nataschas Brillen. Mehr darf aber noch nicht verraten werden, es bleibt also spannend!