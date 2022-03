Richtigstellung

Wir haben auf unserem Portal am 07.03.22 unter der Überschrift „Roland Kaiser - Leben und Karriere des Schlager-Giganten“ geschrieben:

„Auftritte in Kneipen und auf Hochzeiten fanden neben seinem Brotberuf am Abend und am Wochenende statt und führten erst einmal nicht zum Erfolg.“ ... „Als Roland Kaiser unter seinem bürgerlichen Namen Roland Keiler am 10. Mai 1952 im Westen Berlins das Licht der Welt erblickte“ ... „Sie setzte das Baby in einem Korb aus und gab den Jungen später zur Adoption frei .Roland Kaiser wuchs im West-Berlin der Nachkriegszeit an der Burgsdorfstraße im Bezirk Wedding bei einer Pflegemutter auf. Diese adoptierte das Kind“ ... „brach der Junge nach dem Tod seiner Adoptivmutter im Alter von 15 Jahren die Schule ab“ ... „So entstand beispielsweise der im Duett mit Maite Kelly 2014 gesungene Hit „Warum hast du nicht nein gesagt“ in Zusammenarbeiten mit Björn Ulvaeus und Benny Andersson von ABBA.“ ... „Er ist Botschafter der SOS-Kinder- und Familiendörfer“.

Hierzu stellen wir richtig:

Roland Kaiser ist nicht auf Hochzeiten und in Kneipen aufgetreten, sein Geburtsname ist Ronald Keiler, er wurde von seiner Mutter nicht zur Adoption freigegeben und seine Pflegemutter hat ihn nicht adoptiert. Er hat die Schule nicht mit 15 Jahren abgebrochen, sondern mit der mittleren Reife abgeschlossen und schließlich entstand der Titel „Warum hast du nicht nein gesagt“ nicht in Zusammenarbeit mit ABBA, sondern wurde von Maite Kelly und Götz von Sydow kornponiert und getextet. Schließlich ist er nicht Botschafter der SOS-Kinderdörfer, sondern Botschafter der Albert Schweitzer Kinderdörfer und Familienwerke.

Die Redaktion