Sarafina Wollnys Baby kommt per Kaiserschnitt: Sie erklärt die Hintergründe

Sarafina Wollny ist wieder schwanger: Via Instagram beantwortet die Wollny-Tochter nun Fragen ihrer Fans und enthüllt Details zur anstehenden Geburt.

Ratheim – Für Sarafina Wollny (28) und ihren Mann Peter Wollny war es ein steiniger Weg zum lang ersehnten Familienglück. Sechs Jahre lang versuchten die zwei, sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Mithilfe einer Kinderwunschklinik, nach dem dritten Versuch der künstlichen Befruchtung dann endlich die Erlösung: Die Zwillinge Emory und Casey sind unterwegs. Nun werden die Knirpse im kommenden Mai nicht nur zwei Jahre alt, sondern kurz darauf auch große Brüder, denn Sarafina ist wieder schwanger. Und dieses Mal sei es auf natürlichen Weg passiert – Sarafina habe erst bei der Frauenärztin von der Schwangerschaft erfahren und habe „überhaupt nicht“ damit gerechnet.

Für die jungen Eltern war es also ihr ganz persönliches „3. Weihnachtswunder“, teilte die Wollny-Tochter die freudige Botschaft auf ihrem Instagram-Kanal und verrät nun in einer Fragerunde auch weitere Details. So erklärt die 28-Jährige, dass der Nachwuchs voraussichtlich am 5. August das Licht der Welt erblicken werde und dass es der werdenden Mama „momentan sehr gut“ gehe. Ab und zu kämpfe Sarafina noch mit Übelkeit, aber das sei zu ertragen.

Sarafina Wollny: „Möglich wäre es, aber das Risiko ist zu groß“

Aber die junge Mutter verkündet auch ein Detail zur anstehenden Geburt des Sprösslings: Baby Nummer drei wird per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Leider sei eine natürliche Geburt aufgrund ihres mehrfach operierten Steißbeins nicht zu empfehlen, führt die junge Mutter aus. „Also möglich wäre es, aber das Risiko ist zu groß, dass es reißt und sich wieder entzündet und weitere OPs anstehen“, so die werdende Mutter und schließt ab: „Deswegen werden wir kein Risiko eingehen“.

Sarafina Wollny wurde in der Vergangenheit fünfmal am Steißbein operiert – den ersten operativen Eingriff wegen eines Abszesses am Rücken über dem Steißbein wurde auch in der TV-Show „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ dokumentiert. Nach der Operation musste die Tochter von Silvia Wollny (58) acht Wochen lang in Bauchlage im Bett verbringen. Danach folgten noch vier weitere Eingriffe, verriet Sarafina Jahre später via Instagram, und die Rückenschmerzen seien noch immer nicht ganz weg.