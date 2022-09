Robbie Williams übergibt sich mitten auf der Bühne vor Publikum

Unangenehme Konzerterfahrung für Robbie Williams! (Fotomontage) © Future Image/Imago

Popstar Robbie Williams trat vor 100.000 Fans in München auf. Sein großes Live-Comeback lief jedoch nicht nach Plan: Der Sänger musste sich plötzlich übergeben.

Diesen Auftritt hätte sich Robbie Williams (48) wohl anders vorgestellt! Vor 100.000 Fans feierte der Sänger in München sein großes Live-Comeback. Nach fast fünfjähriger Tournee-Pause heizte er seinen Fans auf dem Messegelände in Riem mit altbekannten Hits ein. Doch als der ehemalige Take-That-Star seinen Song „She’s The One“ zum Besten gab, passierte das Unglück: Robbie fühlte sich plötzlich unwohl. Er gab den Fans ein Zeichen, für ihn den Gesang zu übernehmen, während er sich zum hinteren Rand der Bühne begab. Dort musste sich der „Angels“-Musiker erst einmal herzhaft übergeben.

Sofort kamen Bühnenmitarbeiter angelaufen, um Robbie zu stützen und ihm eine Flasche Wasser zu bringen. Der Brite ließ sich von dem Fauxpas aber nicht davon abhalten, sein Konzert souverän weiterzuführen. Nur wenige Sekunden später kehrte er zurück auf die Bühne und sang seinen Song zu Ende. Viele Zuschauer bekamen den kleinen Zwischenfall also wahrscheinlich gar nicht mit.

Robbie Williams: Deshalb ging es dem Popstar nicht gut

Anschließend offenbarte Robbie den Grund dafür, wieso ihm plötzlich schlecht geworden war: Er habe zu viele Nikotin-Bonbons gelutscht. Im Interview mit Frauke Ludowig (58) erzählt der Ausnahmekünstler, dass er sich auf einmal ganz komisch gefühlt habe: „Mittendrin sagte mir mein Körper plötzlich: ‚Irgendwas ist hier falsch, total falsch.‘ Dann musste ich auf der Bühne brechen.“ Abgesehen davon habe er das Konzert aber unheimlich genossen. „Aber ansonsten lief es echt toll! Das Publikum war unglaublich, es hat mich durch den Abend gebracht und dafür bin ich sehr dankbar“, schwärmt Robbie.

Trotz allem wird er die Show in München also in guter Erinnerung behalten. Das machte der Entertainer auch mit einem Instagram-Post deutlich. Neben einem Foto von seinem Auftritt schrieb Robbie: „München, du bist toll! Vielen Dank. Ich liebe euch alle.“ Die Fans hinterließen zahlreiche begeisterte Kommentare und Herz-Emojis, mit denen sie sich für das tolle Konzert bedankten.