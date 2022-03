„FC Bayern“-Star Robert Lewandowski mit Ehefrau auf Pariser Fashion Week: Paar will Zeichen setzen

„FC Bayern“-Star Robert Lewandowski mit Ehefrau auf Pariser Fashion Week: Paar will Zeichen setzen © Imago & dpa/Vianney Le Caer

Starker Einsatz von Robert Lewandowski: Der Fußballspieler und seine Frau trugen bei der Fashion Week eine blau-gelbe Schleife, um die Ukraine zu unterstützen.

Robert Lewandowski (33) ist niemand, der wegschaut, wenn andere Menschen leiden. Das hat der FC Bayern-Star zuletzt deutlich gemacht, als er beim Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt die ukrainische Kapitänsbinde trug und dem bedrohten Land somit seine Unterstützung aussprach. „Der Sport kann sich nicht rausnehmen. Wir dürfen nicht akzeptieren, was dort passiert“, erklärte der Fußballspieler nach der Partie.

Doch auch abseits des Rasens setzt Lewandowski ein klares Zeichen im Ukraine-Krieg. Zusammen mit seiner Frau Anna Lewandowska (33) besuchte er nun die Fashion Week in Paris. Dort zog das Paar nicht nur wegen seines stylischen Outfits – der Torjäger glänzte in einer Collegejacke, seine Frau im schicken schwarzen Blazer – alle Blicke auf sich. Beide Stars trugen eine blau-gelbe Schleife an ihrer Jacke und demonstrierten somit ihre Solidarität mit der Ukraine nach der russischen Invasion. Genau für diese mutigen Gesten schätzen und lieben die Fans die Lewandowskis, deren Heimatland Polen schließlich direkt an die Ukraine grenzt.

Robert Lewandowski: Keine WM-Playoffs gegen Russland

Auch auf Twitter hatte sich Robert Lewandowski zu der gegenwärtigen Kriegssituation geäußert. „Alles, was den Fußball ausmacht, steht im Gegensatz zu dem, was Krieg mit sich bringt. Für alle Menschen, die Wert auf Freiheit und Frieden legen, ist es Zeit, sich mit den Opfern der russischen Angriffe auf die Ukraine zu solidarisieren“, schrieb der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft. Diesen Monat sollte sein Team eigentlich bei den WM-Playoffs gegen Russland antreten.

Der geplanten Partie hat Cezary Kulesza (59), der Präsident des polnischen Verbandes, nun eine klare Abfuhr erteilt. „Aufgrund der Aggression Russlands in der Ukraine plant Polen nicht, gegen die russische Mannschaft anzutreten. Das ist die einzig richtige Entscheidung“, verkündete Kulesza auf Twitter. Damit sprach er Robert Lewandowski ganz aus dem Herzen. Im Interview mit Sky offenbarte der Fußballstar, dass ihm ein befreundeter Dynamo Kiew-Kicker erschreckendes über die dortigen Zustände erzählt habe. „Das alles ist dramatisch. Ich hoffe, dass die ganze Welt die Ukraine unterstützt“, so der Wunsch Lewandowskis.