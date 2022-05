„Kopf hoch und bleib stark“: Schlagerstar verfasst rührende Zeilen an verurteilten Boris Becker

Roberto Blanco und Boris Becker kennen sich schon eine lange Zeit © dpa

Die zwei verbindet eine jahrelange Freundschaft. Roberto Blanco sendet Mitgefühl an seinen verurteilten Freund Boris Becker und veröffentlicht rührende Zeilen.

Ermatingen – Seit dem 30. April sitzt der Ex-Tennisstar Boris Becker (54) wegen Insolvenzverschleppung im Londoner Wandsworth-Gefängnis. Zwei Jahre und sechs Monate Haft - dieses Urteil wurde nur einen Tag zuvor gegen die Tennislegende verhängt. Nicht nur ein Schock für den jetzigen Wandsworth-Häftling, auch seine Mitmenschen sind erschüttert. Nun meldete sich auch Schlagerstar Roberto Blanco (84) zu Wort und fand in einem Brief rührende Worte des Mitgefühls.

Blanco ist nicht nur ein Becker-Fan, die Zwei verbindet seit Jahren eine Freundschaft. „Mein lieber Boris“, beginnt der 84-Jährige den Brief, den Bild veröffentlichte. Es tue dem Schlagersänger sehr leid, dass sein Freund in diese Situation gekommen sei, drückt Blanco sein Mitgefühl aus. Der 84-Jährige sei selbst ein großer Tennisfan und habe keines seiner Turniere verpasst, erinnert sich der heutige Wahl-Schweizer weiter in dem Brief. Die Zeilen sollen rührend weitergehen, denn Blanco beteuert, was für ein großer Tennisspieler Boris Becker sei und betont seine Vorbild-Funktion für viele, die diesen Sport lieben.

Auf eine Sache freut sich Roberto Blanco bereits

Der Schlagerstar gibt sich bestürzt und schreibt von gemeinsamen Erinnerungen. Er habe sogar einst Beckers liebe Eltern und seine Schwester kennengelernt – das war ihm eine Ehre, so Blanco. Aber der „Heute so, morgen so“-Interpret findet auch aufbauende Worte und freut sich bereits darauf, eine gemeinsame Erinnerung zu wiederholen.

Vor einer Umarmung haben Blanco und Becker gemeinsamen einen der bekanntesten Blanco-Songs „Ein bisschen Spaß muss sein“ angestimmt, erinnert sich der Sänger. Auf eine Wiederholung freue sich der gebürtige Tunesier bereits und spricht seinem Freund zum Schluss Mut zu. „Boris, Kopf hoch, bleib stark und gesund!“, beendet Blanco seine Zeilen mit aufbauenden Worten.

Auch Tennisspieler Novak Djokovic (34) zeigte sich bestürzt über die Haftstrafe seines ehemaligen Trainers. Gegenüber Journalisten in Madrid gab er zu, „erschüttert“ zu sein. Das Urteil habe dem Tennisprofi das Herz gebrochen, denn Boris sei ein langjähriger Freund, war drei Jahre lang sein Trainer und Becker sei jemand, der Djokovic nahestehe und viel zu seinem Erfolg beigetragen habe. Boris Becker war von 2013 bis 2016 Novak Djokovic‘ Trainer. Heute ist Djokovic Führender der Tennis-Weltrangliste.