Roland Kaiser, Andreas Gabalier u.v.m.: Top-Gästeliste für die Schlagernacht in der Wachau

Nachdem die letzte „Starnacht am Wörthersee“ bereits ein Quotenerfolg war, folgt bald das nächste Event: „Die Starnacht aus der Wachau“. (Fotomontage) © IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / Panama Pictures

Nachdem die letzte „Starnacht am Wörthersee“ bereits ein Quotenerfolg war, folgt bald das nächste Event: „Die Starnacht aus der Wachau“. Auch die verspricht bereits einen weiteren Erfolg, denn die Gästeliste kann sich sehen lassen.

Rossatzbach - Mitte Juli knackte die „Starnacht am Wörthersee“ insgesamt die 2,36 Millionen Zuschauer, welches einem Marktanteil von insgesamt 11 % in Deutschland an dem Abend entsprach. Auch in Österreich war die Show ein voller Erfolg und erreichte einen Anteil von ganzen 24 %. Ein absoluter Quotenknaller für Moderator:innen Barbara Schöneberger (48) und Hans Sigl (53)! Deshalb geht es jetzt auch in die nächste Runde. Ein großes Staraufkommen verspricht zumindest schon einen weiteren Quotenerfolg.

„Die Starnacht aus der Wachau“ soll am 17. September im MDR und ORF live ausgestrahlt werden. Einige bekannte Gäste wurden bereits preisgegeben. Mit dabei sind unter anderem The Boss Hoss und Andreas Gabalier. Natürlich dürfen auch die Frauen nicht fehlen, deshalb sind Marie Reim und Melissa Naschenweng auch am Start. Weitere Schlager-Stars für die bereits ansehnliche Gästeliste sollen bald auch preisgegeben werden.

Knallpinker Lippenstift, dazu passender Lidschatten und eine Wallemähne wie vom Starfriseur: Melissa Naschenweng gibt bei ihren Auftritten auch stylisch 100 Prozent. © IMAGO / K.Piles

Großes Staraufkommen bei „Starnacht aus der Wachau“

Auf der bereits bekannt gegebenen Gästeliste steht ebenfalls noch Roland Kaiser (70) mit drauf. Der Schlagersänger wird nämlich zwei Wochen vorher sein Album „Perspektiven“ auf den Markt bringen. Die Fans dürfen sich also bestimmt auf ganz neue Musik live von ihrem Lieblingsschlager-Star freuen.