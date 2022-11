„Bisschen spät“: SPD-Freund Roland Kaiser schließt politische Karriere aus

Teilen

Neben dem andauernden musikalischen Erfolg zeichnet Roland Kaiser auch sein politisches Engagement aus. Für eine politische Karriere sei es aber nun zu spät. (Fotomontage) © IMAGO / Political-Moments

Neben dem andauernden musikalischen Erfolg zeichnet Roland Kaiser auch sein politisches Engagement aus. Für eine politische Karriere sei es aber nun zu spät.

Berlin – Neben seiner musikalischen Passion verfolgt Roland Kaiser (70) seit Jahrzehnten auch politisches Engagement. Vor 20 Jahren wurde der Schlagerstar zum bekennenden Sozialdemokraten und Mitglied der SPD. Die Partei war für den Musiker aber schon seit Kindheitstagen allgegenwärtig. Die SPD sei damals seine politische Heimat geworden. In Berlin-Wedding, wo der heute 70-Jährige in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist, sei die SPD für alle die politische Heimat gewesen, erklärte der Schlagersänger einst.

Die engagierte Mitgliedschaft in der Partei brachte den Schlagersänger sogar bereits zweimal als einen von 32 Wahlmännern und -frauen zur Wahl des Bundespräsidenten. Außerdem war Kaiser an Bundestagswahlkämpfen verschiedener sozialdemokratischer Politiker beteiligte. Und doch, trotz der Erfahrung und des Engagements, ist der Zug für Roland Kaiser mittlerweile abgefahren - der SPD-Freund schließt eine Karriere in der Politik aus. Dafür ist es „ein bisschen spät“, findet der Musiker.

Schlagerstar Roland Kaiser sieht Künstler in der Pflicht, in schweren Zeiten wie diesen für Ablenkung zu sorgen. © Chris Emil Janssen via www.imago-images.de

Roland Kaiser denkt nicht ans Aufhören: „Ich sehe noch kein Land in Sicht bei mir“

„Wenn man in der Politik eine Position erreichen möchte, in der man wirklich etwas verändern kann, braucht man Jahre“, erklärt Roland Kaiser auf Nachfrage von Meine Schlagerwelt. Das sei mit 70 ein bisschen spät, so der Sänger weiter. Ein Problem ist das für Roland Kaiser aber nicht, denn für ihn ist klar: „Mein Beruf ist die Bühne“ und für die Bühne fühlt sich der Künstler keineswegs zu alt.

Während Schlagerkollegen/innen, wie Jürgen Drews, Mary Roos, Ireen Sheer oder Vicky Leandros, nacheinander ihr Karriere-Aus bekannt geben, bleibt Roland Kaiser seinen Fans erhalten: „Ich sehe noch kein Land in Sicht bei mir“. Stattdessen veröffentlichte der Schlagerstar, nach einiger Zeit der musikalischen Abstinenz, kürzlich sein neues Album „Perspektiven“. Der Sänger kann auf eine 50 Jahre andauernde Karriere in der deutschen Schlagerwelt zurückblicken und nun auch auf - sage und schreibe - 30 Studioalben.

Seine „ALLES O.K.!“-Tour führt Roland Kaiser zurück nach Willingen. © Frank Embacher/pr

Statt sich mit 70 Jahren zur Ruhe zu setzen, zelebriert Roland Kaiser lieber sein rundes Geburtstagsjahr mit dem nagelneuen Album, einem zusätzlichen Best-Of-Album „Meine Playlist – alles was du willst“ und der „Kaisermania“-Geburtstagstournee - und die Fans sind begeisterte - die Tour war bereits nach kürzester Zeit ausverkauft.