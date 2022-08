Brandgefahr zu hoch: Roland Kaiser verzichtet bei Kaisermania auf Abschlussfeuerwerk

In Dresden herrscht aktuell Waldbrandstufe 4. Aufgrund des hohen Brandrisikos wird es bei Roland Kaisers Schlagerparty „Kaisermania“ kein Feuerwerk geben. (Fotomontage) © IMAGO / Future Image & IMAGO / Sylvio Dittrich

Derzeit begeistert Roland Kaiser (70) die Musikfans mit seinen legendären „Kaisermania“-Konzerten. Die ersten drei von sechs Shows fanden am vergangenen Wochenende am Elbufer in Dresden statt und wurden von jeweils 12.000 Fans bejubelt. Gleichzeitig wurde das Event im MDR übertragen. Nachdem die „Kaisermania“-Konzerte in den letzten zwei Jahren coronabedingt ausgefallen waren, ist die Wiedersehensfreude umso größer.

Leider wird die ausgelassene Schlagerveranstaltung von einem traurigen Umstand überschattet: In Brandenburg und Sachsen wüten bereits seit über einer Woche Waldbrände. Seit Dienstag gilt in Dresden die Waldbrandstufe 4 – das hat auch Konsequenzen für das geplante „Kaisermania“-Programm. Traditionell gehen die Konzerte mit einem Feuerwerk über der Elbe zu Ende, welches wegen der hohen Brandgefahr nun abgeblasen wurde.

Auf Instagram verkündete der Veranstalter Semmel Concerts: „Mit Blick auf die erneut zu erwartenden hohen Temperaturen in dieser Woche und den aktuellen Vorhersagen, die eine Verschärfung der Waldbrandgefahr prognostizieren, werden wir auf die Abschlussfeuerwerke am Donnerstag, Freitag und Samstag am Elbufer in Dresden vorsorglich verzichten, auch für den Fall, dass die Waldbrandgefahrenstufe für Sachsen unter 4 oder 5 bleiben sollte und es zu keinem Feuerwerksverbot kommt.“

„Kaisermania“: Feuerwerk provozierte heftige Kritik

Man hoffe, dass die anhaltenden Waldbrände schnell unter Kontrolle gebracht werden können und dass die „Besucher die Kaisermania auch ohne abschließendes Feuerwerk genießen werden.“ Am vergangenen Wochenende waren die Fans dagegen noch in den Genuss von spektakulären Feuerwerken gekommen. Im Netz rief dieser Umstand viel Kritik hervor. „Ist das Feuerwerk ein Applaus-Ersatz für die Feuerwehr-Leute, die in der Sächsischen Schweiz gegen das Feuer kämpfen?“, ärgerte sich ein Twitter-User. Ein anderer bezeichnete die Entscheidung als „ignorant“.

Im stilvollen Anzug, mit perfekt sitzender Frisur und Krawatte, begeistert Roland Kaiser am Freitagabend 8000 Fans. © Lukaszewski

Auf Instagram verteidigte der Veranstalter den Einsatz der Pyrotechnik. Es sei kein Höhenfeuerwerk zum Einsatz gekommen, sondern ausschließlich Produkte, „die keine brennbaren Rückstände bei der Landung hinterlassen.“ Außerdem sei das eingesetzte Material im Vorfeld anhand entsprechender Zertifikate „nachgewiesen, geprüft und genehmigt“ worden. „Dennoch werden wir an diesem zweiten Wochenende aus den genannten Gründen auf ein Bühnenfeuerwerk verzichten“, hieß es.