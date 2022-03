Roland Kaiser kündigt neue Single und neues Video an

Roland Kaiser wird einen neuen Song veröffentlichen. Jetzt gibt er preis, dass es dazu auch ein neues Musikvideo geben wird. (Fotomontage) © Instagram/Roland Kaiser

Jetzt kündigt Roland Kaiser neue Single und ein dazu passendes neues Video an – Die Fans sind gespannt. So ist bereits bekannt, dass Roland Kaiser in der Giovanni-Zarella-Show dieses Jahr als Gast eingeladen ist. Und nun hat Roland Kaiser verkündet, dass er in der Show sein neues Lied singen wird. Der neue Song heißt „Gegen die Liebe kommt man nicht an“ und es wird sogar ein Musikvideo dazu geben.

Auf Facebook verkündete Roland Kaiser die spannenden Neuigkeiten. Er postete einen Blick hinter die Kulissen seines Videodrehs und schrieb dazu: „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich habe großartige Neuigkeiten! Bald gibt es einen neuen Song mit dem Titel „Gegen die Liebe kommt man nicht an“. Dazu wird es ebenfalls ein Musikvideo geben. Hier schon mal ein ‚vertraulicher‘ erster Einblick.“

Roland Kaiser: „Vertraulich – Mission 008“

In dem Video ist der Schlagerstar vor einer holzvertäfelten Wand in einem Berliner Hotel zu sehen, wie immer schick im Anzug. Er hält eine Mappe in der Hand, auf der steht: „Vertraulich – Mission 008“. Die Fans sind schon sehr gespannt. Die Fans sind begeistert und freuen sich schon auf den neuen Song und das Video. Jemand kommentiert: „Das sind großartige Neuigkeiten. Ich freue mich schon sehr auf deinen neuen Titel und dein neues Musikvideo.“ Und ein anderer Fan schreibt: „Hallo, Roland. Das ist ja mal wieder eine tolle Nachricht für uns alle. Bin gespannt und freue mich darauf.“