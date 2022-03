Roland Kaiser – Leben und Karriere des Schlager-Giganten

Roland Kaiser in der TV Show „Schlagerbooom 2021 - Alles funkelt! Alles glitzert!“ © Frederic Kern / IMAGO

Roland Kaiser blickt auf 67 Auftritte in der „ZDF-Hitparade“ und mehr als 90 Millionen verkaufte Tonträger zurück – solche Zahlen kann bisher kein anderer deutscher Schlagersänger überbieten. Dabei begann das Leben des heutigen Ausnahme-Stars im damaligen Nachkriegsdeutschland eher holprig. Auch seine musikalische Karriere war zuerst kein Selbstläufer und erforderte harte Arbeit.

Münster – In den 1970er-Jahren startete Roland Kaiser seine Karriere als Sänger in West-Berlin. Auftritte in Kneipen und auf Hochzeiten fanden neben seinem Brotberuf am Abend und am Wochenende statt und führten erst einmal nicht zum Erfolg. Doch Roland Kaiser ließ sich nicht beirren und wurde einige Jahre später mit dem Durchbruch belohnt. Heute ist er einer der, wenn nicht der erfolgreichste Schlagersänger des Landes, und seine Karriere ist auch nach nahezu 50 Jahren auf der Bühne noch nicht beendet. Schon drei Generationen konnte der Künstler begeistern.

Roland Kaiser: Das Leben vor dem Schlager-Ruhm

Als Roland Kaiser unter seinem bürgerlichen Namen Roland Keiler am 10. Mai 1952 im Westen Berlins das Licht der Welt erblickte, war eine erfolgreiche Zukunft nicht absehbar. Seine leibliche Mutter war unverheiratet und im Alter von erst 16 Jahren ungewollt schwanger geworden. Sie setzte das Baby in einem Korb aus und gab den Jungen später zur Adoption frei.

Roland Kaiser wuchs im West-Berlin der Nachkriegszeit an der Burgsdorfstraße im Bezirk Wedding bei einer Pflegemutter auf. Diese adoptierte das Kind und hatte das alleinige Sorgerecht. 1967 brach der Junge nach dem Tod seiner Adoptivmutter im Alter von 15 Jahren die Schule ab. Roland Kaiser lebte fortan bei seiner Tante. Er schloss erfolgreich eine Ausbildung zum Automobilkaufmann in einem Autohaus ab, bis in die 1970er-Jahre leitete er dort die Werbeabteilung.

Dann änderte er sein Leben und strebte eine Karriere als Schlagersänger an. Am Tage arbeitete er nun als Bote für Telegramme bei der Berliner Post. Am Abend und am Wochenende trat er auf. Er absolvierte Auftritte in den Kneipen West-Berlins und sang auf Hochzeiten.

Roland Kaiser: Durchbruch als Schlagersänger und frühe Karriere

Der junge Sänger fiel den beiden Musikproduzenten Thomas Meisel und Gerhard Kämpfe auf. Im Jahr 1974 veröffentlichte Roland Kaiser seine erste Single. „Was ist wohl aus ihr geworden?“ fand wenig Beachtung und wurde kein Hit. Erfolgreicher war der Schlagersänger 1976. „Verde (Frei, das heißt allein)“, seine Interpretation des Ricky King-Hits, erreichte Platz 14 der deutschen Single-Charts.

Finanziell kam der Durchbruch 1977. Roland Kaiser coverte das karibische Traditional „Ba Moin En Ti Bo“ und brachte den Song unter dem Titel „Sieben Fässer Wein“ heraus. Der Song landete auf Platz 7 der Charts. Es folgten:

1978: „Amore Mio“, ein weiterer Cover-Song auf Platz 17

1979: „Schach matt“, Platz 32

1980 nahm der Schlagersänger mit „Hier kriegt jeder sein Fett“ an der deutschen Vorauswahl des Eurovision Song Contest teil und wurde bei zwölf Teilnehmern achter. 1980 folgte „Santa Maria“. Diese Single, die bei einer aus Frust mit Norbert Hammerschmidt geteilten Flasche Rotwein entstand, nachdem die Ursprungsversion abgelehnt worden war, ist bis heute der größte Erfolg des Schlagersängers.

Schlagersänger Roland Kaiser: Die große Karriere beginnt

„Santa Maria“ belegte fünf Wochen Platz 1 der deutschen Single-Charts und um den Jahreswechsel 1981/82 stand der Song auch in Belgien und den Niederlanden an der Spitze. In allein drei Ländern holte die Single Doppel-Gold. Es folgten die Hits „Lieb’ mich ein letztes Mal“ (Platz 3 in Deutschland) und „Dich zu lieben“ (Platz 5 in Deutschland) im Jahr 1981. 1982 veröffentlichte Roland Kaiser das Album „In Gedanken bei dir“, dessen Single-Auskopplungen „Manchmal möchte ich schon mit dir“ und „Wohin gehst du“ sich auf den Plätzen 7 und 23 der deutschen Single-Charts platzierten.

Nun ging es Schlag auf Schlag. Roland Kaiser brachte jedes Jahr neue Alben auf den Markt. Da der beliebte Schlagersänger die Singles daraus jedes Mal als Erstveröffentlichung in der „ZDF-Hitparade“ einem Millionenpublikum präsentieren konnte, wurden diese Titel zu Hits der Schlagermusik. Dazu gehörten:

Die Gefühle sind frei

Joana

Flieg mit mir zu den Sternen

Midnight Lady

Ich glaub, es geht schon wieder los

Viele Titel von Roland Kaiser erreichten eine solche Präsenz in Fernsehen und Rundfunk, dass die meisten Menschen die Hits kennen, ohne Schlagerfan zu sein.

Roland Kaiser: Karriere ab 1990

In den folgenden Jahren fügte der Schlagersänger seiner Diskografie kontinuierlich weitere Hits hinzu. Roland Kaiser veröffentlichte 1990 das Album „HerzZeit“ und daraus die Single „Viva l’amor“. Ein Jahr später brachte er die Single „Wind auf der Haut und Lisa“ heraus, die Platz 58 erreichte. 1992 kam das gleichnamige Album auf den Markt. Die Nachfolger „Verrückt nach dir“ von 1993 und „Heute und Hier“ von 1994 gelangten mit den Plätzen 87 und 80 nur knapp in die Top 100. Auch die Single-Auskopplung „Und wer küßt mich“ erreichte nur den 62. Rang. Zwischen 1995 und 2001 war sein Song „Alles, was du willst“ Titelsong der bei RTL ausgestrahlten Serie „Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen“.

Für den Schlagersänger folgte eine Durststrecke. Viele Jahre lang konnte er keine Erfolge in den Single-Charts mehr verzeichnen.

Um das Jahr 2000 herum wurde bekannt, dass Roland Kaiser an chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) litt. Das konnte den Schlagersänger jedoch nicht stoppen. Er gab weiterhin Konzerte, trat in Fernsehsendungen wie „Willkommen bei Carmen Nebel“ auf und veröffentlichte weitere Alben.

Roland Kaiser: Der Schlagersänger ab 2010

Ende 2009, nach der Veröffentlichung seines ersten Weihnachtsalbums, zog sich der Schlagersänger krankheitsbedingt zurück. Allerdings produzierte er im Studio weitere Alben. Im Herbst des Jahres 2010 feierte er sein Comeback bei Carmen Nebel. Im folgenden Sommer startete er seine Comeback-Tournee und veröffentlichte seine Autobiografie. Diese war nicht sein erstes Buch, 2007 war bereits ein Kinderbuch von Roland Kaiser erschienen.

Bisher (Stand Februar 2020) kann Roland Kaiser auf eine Diskografie mit 27 Studioalben zurückblicken. Der Schlagersänger schreibt viele seiner Texte selbst und versorgt andere Stars mit Songs. Aber er scheut sich auch nicht, auf die Hilfe von Textern und anderen erfolgreichen Künstlern zurückzugreifen. So entstand beispielsweise der im Duett mit Maite Kelly 2014 gesungene Hit „Warum hast du nicht nein gesagt“ in Zusammenarbeiten mit Björn Ulvaeus und Benny Andersson von ABBA.

Roland Kaiser ist nicht nur als Schlagersänger erfolgreich. Er hatte Gastauftritte in Filmen und Serien und ist seit einigen Jahren als Moderator aktiv.

Roland Kaiser: Die Familie des Schlagersängers

Im Jahr 1980 heiratete Roland Kaiser seine erste Frau Christina. Die Ehe wurde 1990 geschieden und blieb kinderlos. Seine Ex-Frau ist heute mit dem bekannten Schauspieler Michael Lesch verheiratet. 1990 ehelichte der Schlagersänger die Schauspielerin Anja Schüte. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Die Ehe hielt bis 1995. Bereits ein Jahr später schloss Roland Kaiser den „Bund fürs Leben“ mit seiner dritten Frau Silvia. Die beiden sind Eltern eines 1996 geborenen Sohnes und einer 1999 geborenen Tochter. Das Paar ist bis heute zusammen und lebt seit Ende der 1990er-Jahre in der nordrhein-westfälischen Stadt Münster.

Privat engagiert sich der Schlagersänger für sozial benachteiligte Menschen. Er ist Botschafter der SOS-Kinder- und Familiendörfer, der Tom Wahlig Stiftung, eines Kinderhospizes sowie der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO), der Stiftung AtemWeg und der Rudolf Pichlmayr Stiftung. Für sein soziales Engagement erhielt Roland Kaiser unter anderem den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen.