Roland Kaiser und Matthias Reim: Florian Silbereisen verrät die ersten Gäste seiner „Schlagerstrandparty“

Florian Silbereisen hat erste Details rund um seine „große Schlagerstrandparty“ in Gelsenkirchen verraten. Unter anderem sind Roland Kaiser und Matthias Reim bei der Show zu Gast.

Gelsenkirchen – Auch in diesem Jahr präsentiert Florian Silbereisen (41) wieder „Die große Schlagerstrandparty“. Ausgestrahlt wird die Mega-Show am Samstag, 12. August, im Ersten. Im Anschluss des „Schlagerbooom“ Open Airs am 1. Juli im österreichischen Kitzbühel hat der Schlagerkönig und Entertainer im Interview mit „Meine Schlagerwelt“ nun einige Details preisgegeben und auch verraten, welche Gäste auf der Bühne stehen werden.

Roland Kaiser und Matthias Reim: Diese Gäste kommen zu Florian Silbereisens Sommerparty

„Wir feiern die 80er“, freute sich Silbereisen. Demnach werden Musikstars wie Nik Kershaw (65), Joachim Witt (74), Samantha Fox (57), Paul Young (67), Roland Kaiser (71) und Matthias Reim (65) zu Silbereisens Schlager-Sommerparty erscheinen. „Alle werden sie zu uns kommen“, verkündete der Sänger und Moderator stolz nach seiner Schlager-Show in Österreich, bei der rund 6.000 Gäste im Stadion dabei waren.

„Und wir werden dann die Hits der 80er richtig feiern. Die Schlagerstrandparty hat ja mittlerweile auch einen Kultstatus erreicht, macht mir immer wieder tierisch Spaß in Gelsenkirchen“, so Silbereisen.

„Die große Schlagerstrandparty“ findet am 15. Juli in Gelsenkirchen statt

Wer das Musik-Spektakel hautnah miterleben möchte, kann noch die letzten Tickets über Eventim und Co. ergattern. Die Show findet am 15. Juli ab 20:15 Uhr live in Gelsenkirchen statt. Ausgestrahlt wird das Ganze dann erst am 12. August im Ersten.

