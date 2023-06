Neue Single von Roland Kaiser kommt noch im Juni

Neue Single von Roland Kaiser kommt noch im Juni © Red

Roland Kaiser denkt auch mit über 70 Jahren noch lange nicht ans Aufhören. Der Schlagerstar bringt schon bald seine nächste Single raus.

Münster – Fans von Schlagerlegende Roland Kaiser (71) aufgepasst! Der beliebte Sänger wird schon bald seine nächste Single auf den Markt bringen. Noch in diesem Monat soll der Song „Gut, dass ihr da seid“ sein Debüt feiern, genauer gesagt am 16. Juni. Ein wichtiges Detail zu seinem neuen Werk gab der gebürtige Berliner dann auch noch preis: „Gut, dass ihr da seid“ ist Kaisers riesiger und treuer Fangemeinde gewidmet, die ihn auch nach vielen Jahrzehnten noch immer mit großer Energie unterstützt.

Dass er auch mit über 70 Jahren noch immer tausende Fans an seiner Seite hat, ist für Roland Kaiser offensichtlich keine Selbstverständlichkeit. Deshalb beinhaltet sein neues Lied „Gut, dass ihr da seid“ auch einige besonders emotionale Zeilen: „Wir kennen uns so lange – fast schon ein Leben / Und ich liebe dieses Leben mit euch / Dass ihr heute da seid, wir immer noch da sind, ist keine Selbstverständlichkeit.“ Seiner Anhängerschaft wird das sicherlich Gänsehaut bereiten!

Roland Kaiser wird „Gut, dass ihr da seid“ in einem Monat bei einem Open-Air präsentieren

Schon jetzt können Fans die Single „Gut, dass ihr da seid“ via Presave vorbestellen. In zwei Wochen wird der Titel dann endgültig auf allen bekannten Plattformen erhältlich sein. Noch 14 Tage also, bis Roland-Kaiser-Fans das neueste Werk ihres Idols endlich in ganzer Länge genießen können.

Bühnenpremiere wird Roland Kaiser mit „Gut, dass ihr da seid“ sehr wahrscheinlich am 1. Juli bei einem Open-Air-Konzert in Klagenfurt feiern. Erwartet wurde lange Zeit, dass der Kaiser am gleichen Datum beim beliebten „SchlagerBoom“ auf der Bühne stehen wird. Fans des Sängers, die auch deshalb Karten für die Open-Air-Schlager-Gala gekauft haben, werden daher enttäuscht.