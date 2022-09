Nach 41 Jahren: Roland Kaiser wieder auf Platz 1

Großer Erfolg für Roland Kaiser: Er landete mit seinem neuen Album auf der 1 © Sven Ellger/Imago

Schlagerstar Roland Kaiser hat mit seinem neuen Album „Perspektiven“ erneut Platz 1 der deutschen Charts erobert. Das gelang ihm bereits 1981.

Das muss man erst einmal schaffen: Roland Kaiser (70) hat wieder einmal bewiesen, dass er ein absoluter Ausnahmekünstler ist. Der Schlagerstar kann auf eine jahrzehntelange Karriere in der Musikbranche zurückblicken und gibt auch im Alter weiter Gas. In Rente gehen will er mit 70 Jahren noch lange nicht. Am 2. September veröffentlichte der Sänger sein mittlerweile 30. Studioalbum mit dem Titel „Perspektiven“, das Platz eins der deutschen Charts eroberte.

Damit konnte sich Roland Kaiser vor so starker Konkurrenz wie der deutschen Metalband Blind Guardian („The God Machine“) und dem britischen Alternative-Rocker Yungblud („Yungblud“) durchsetzen, die sich mit Platz zwei und drei begnügen mussten. Mit Anna-Carina Woitschack („Lichtblicke“) befindet sich ein weiterer Schlager-Act in den Top 5. Das macht deutlich, wie stark der deutsche Schlager damals wie heute ist.

Roland Kaiser über Nummer-1-Erfolg: „Bin wahnsinning glücklich“

Bereits 1981 kletterte Roland Kaiser mit seinem Album „Dich zu lieben“ an die Spitze der deutschen Charts. 41 Jahre später hat er es nun erneut nach ganz oben geschafft. „Es macht mich dankbar und ehrt mich, dass ich auch über 40 Jahre nach meiner ersten Eins in den Albumcharts auch heute noch so viele Menschen mit meiner Musik bewegen kann“, zeigte sich der Sänger gegenüber Sony Music Germany gerührt. Gewohnt bescheiden gab er an, dass er diese Leistung nur durch Teamwork geschafft habe: „Ich freue mich, dass die gemeinsame, harte Arbeit in den vergangenen Monaten mit dieser Chartplatzierung belohnt wurde.“

Auf Instagram markierte Roland Kaiser den besonderen Moment mit einem emotionalen Post. „Ich bedanke mich bei allen, die an diesem Album mitgewirkt haben und bin wahnsinnig glücklich, dass auch euch das Album so gut gefällt. Diese Nummer 1 geht auch an euch!“, schrieb der „Sag mir wann“-Interpret.

Im Laufe seiner Karriere hat Roland Kaiser bereits über 90 Millionen Tonträger verkauft. Damit gehört er zu den erfolgreichsten Schlagerstars überhaupt. 2016 wurde der Künstler für sein langjähriges soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.