Roland Kaiser und Maite Kelly knacken die 150-Millionen-Marke

„Warum hast du nicht nein gesagt“ von Roland Kaiser und Maite Kelly wurde gerade mit fünffach Gold ausgezeichnet – nun knackte der Song die 150-Millionen-Marke auf YouTube.

Köln – Die Erfolgsgeschichte geht weiter für Roland Kaiser (70) und Maite Kelly (43). Mit ihrem Song „Warum hast du nicht nein gesagt“ knackt das Traum-Duo sämtliche Rekorde. Der Song ist bereits acht Jahre alt und dennoch krabbelt er die Erfolgsleiter immer weiter nach oben. Nun erreichte das Duett satte 150 Millionen Klicks auf der Videoplattform YouTube und ließ damit sogar den Dauerbrenner „Atemlos“ von Helene Fischer (38) hinter sich.

Damit haben die beiden Schlagerstars wohl damals nicht gerechnet, was für Wellen dieser Song schlagen würde. Kelly und Kaiser schafften schon einen beeindruckenden Start – der Song hielt sich nach Veröffentlichung 2014 zwölf Wochen in den deutschen Charts, aber damit war noch lange nicht Schluss. Im vergangenen Jahr – acht Jahre nach dem Release – konnte das Duo fünffach Gold für die Single einheimsen. Das bedeutet, dass der Song ganze 750.000 Mal verkauft wurde. Auch in der Schweiz erreichte der Song Gold-Status. Und nun knacken die Schlagerstars mit dem Musikvideo einen neuen Rekord mit 150 Millionen YouTube-Klicks. Was für eine Erfolgsgeschichte.

Es bleibt bei einer einmaligen Sache: Roland Kaiser und Maite Kelly belassen es bei dem Song

Da wird zurecht die Frage laut, ob es wohl eine Fortsetzung des erfolgreichen Duos geben wird. Aber das ist wohl wie der zweite Teil eines erfolgreichen Films: Die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht so gut wird wie der erste, ist zu hoch. So sieht es auch Roland Kaiser und stellte klar: „Wenn man solch einen Erfolg hatte, kriegt man den kaum wieder so hin. Maite und ich haben beide gesagt: ‚Wir lassen das‘. Sowas kann man nicht so leicht wiederholen.“

Ihr Duett „Warum hast du nicht nein gesagt“ ist zwar schon acht Jahre alt – Roland Kaiser und Maite Kelly brechen mit dem Schlagerhit aber noch immer Rekorde. © IMAGO/STAR-MEDIA

Recht hat er vermutlich und es wirkt nicht so, als würde „Warum hast du nicht nein gesagt“ jemals alt werden. Also werden wir Maite und Roland ganz sicher auch in Zukunft zusammen auf der Bühne den Song performen sehen. Und wenn sie nicht zusammen singen, dann ist die 43-Jährige zumindest bei Rolands Songs ein Stückchen dabei, denn sie schreibt die Songtexte: „Ich schreibe weiterhin fleißig für dich“, versprach die Schlagersängerin via Instagram.