Roland Kaiser vertritt Melissa Naschenweng bei „Beatrice Egli Show“

Statt Melissa Naschenweng wird Roland Kaiser in der „Beatrice Eglis Show“ auftreten © IMAGO / Eventpress/Daniel Scharinger

Am 15. April 2023 soll im Ersten die „Beatrice Egli Show“ ausgestrahlt werden. Anders als geplant wird Melissa Naschenweng nicht dabei sein.

Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (34) hat es auf ihrem Instagram-Profil angekündigt: Die Gäste für ihre Show, die am 15. April im Ersten und im SRF laufen wird, stehen fest. Mit dabei sind die Entertainment-Größen Nik P, PUR, Lucas, Johnny Logan, Marina Marx, Bülent Ceylan, Ute Freudenberg, Luna Klee, Gregor Hägele, Camille, Peter Maffay und Mireille Mathieu.

Sogar das Ensemble des in Stuttgart laufenden Musicals „Tanz der Vampire“ wird ein Stelldichein geben! Und es gibt noch einen Überraschungsgast, der gerade erst bekannt wurde: Schlager-Urgestein Roland Kaiser (70). Dieser hatte am 25. März ein sehr erfolgreiches Zusatzkonzert in der Berliner Mercedes Benz Arena gegeben. Die Beatrice Egli Show wurde am 28. März in den Studios Berlin Adlershof aufgezeichnet – scheinbar hat es also terminlich einfach gerade gut gepasst, dass Roland Kaiser einspringt.

Trauriger Grund für Melissa Naschenwengs Absage

Der Grund für die spontane Teilnahme des Schlager-Superstars ist allerdings ein trauriger. Eigentlich war geplant, dass die österreichische Chart-Stürmerin Melissa Naschenweng (32) als Gast bei der Beatrice Egli Show auf der Bühne steht. Doch die Sängerin hatte wegen eines Todesfalls in ihrer Familie einige Termine absagen müssen.

Auf Facebook erklärte sie ihren Fans: „So nah liegen wieder einmal Freud und Leid beisammen. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ist in der Nacht auf Samstag, nach dem so großartigen Start zu meiner Bergbauern-Tour in Graz, meine über alles geliebte Oma gestorben.“

Obwohl sie innerlich damit gerechnet hatte, habe die Nachricht Melissa Naschenweng „aus allen Wolken gestürzt“. Die Schlagersängerin wird erst nach Ostern wieder auftreten. Bei der Aufzeichnung der Beatrice Egli Show wird sie von Roland Kaiser mit Sicherheit würdig vertreten worden sein.