Porsche, Rolex und Co.: Andreas Ellermann will alle Geschenke von Patricia Blanco zurück

Teilen

Andreas Ellermann macht ernst! Der Millionär fordert die Rückgabe der Geschenke, die er seiner Ex Patricia Blanco im Laufe der Beziehung gemacht hat.

Hamburg – Andreas Ellermann (58) und seine Ex Patricia Blanco (52) lassen derzeit kein gutes Haar aneinander. Während die Tochter von Schlagerikone Roberto Blanco (86) sich Berichten zufolge vor kurzem im Dienstbotentrakt der Villa des Multimillionärs verschanzt hat, um nicht von ihm auf die Straße gesetzt zu werden, zieht der Hamburger jetzt alle Register, um seiner Verflossenen eins auszuwischen. In einer neuen Story auf ihrem offiziellen Instagram-Account berichtet Patricia, was Andreas im Zuge der Trennung von ihr verlangt.

Ellermann überhäufte Patricia Blanco während der Beziehung mit Geschenken

Die einstige Großzügigkeit des Entertainers scheint nämlich plötzlich ein Ende zu finden. In glücklicheren Zeiten investierte Andreas Ellermann gerne und viel in seine Liebste: Auf Social-Media-Videos wurde festgehalten, wie er Patricia einen gebrauchten Porsche präsentierte. Auch eine Rolex und viele weitere Luxusgüter überließ Ellermann seiner damaligen Verlobten ohne Zögern. Jetzt fordert er jedoch überraschend die Rückgabe dieser Präsente, wie Blanco behauptet.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Auf Instagram veröffentlichte Patricia Blanco einen älteren Clip, in dem zu sehen ist, wie Andreas Ellermann sie mit einem Porsche überrascht. Dass er das Auto jetzt zurückwill und sie im gleichen Atemzug dafür kritisiere, den Wagen behalten zu wollen, findet der Reality-Star scheinheilig. Immerhin habe er ihr den Porsche aus freien Stücken überlassen und im Video sogar betont, dass er das Präsent „gern gemacht“ habe.

Patricia Blanco sieht sich von den Medien als „Gierlappen“ dargestellt

„Ich werde ja bezichtigt, hier Sachen zu fordern, wie eine Rolex oder einen Porsche. Ich meine, das [Video über den geschenkten Porsche] ist nur eine kleine Anekdote von dem, was in der Beziehung stattgefunden hat, mit Geschenken. Und die werden jetzt zurückgefordert oder es wird medial so dargestellt, dass ich ein Gierlappen bin“, verteidigt sich Patricia Blanco auf Social Media.

Während ihrer Beziehung überhäufte Andreas Ellermann Patricia Blanco mit Geschenken. Nach der Trennung will der Millionär diese nun aber wiederhaben – sehr zum Ärger der TV-Bekanntheit. © Instagram / patriciablancoofficial & IMAGO / Eventpress

In einer weiteren Story deutet sie an, weshalb die Trennung derzeit so eskaliert. Auf einem Bild steht dort geschrieben: „Man löst Probleme, indem man miteinander spricht, nicht, indem man aufhört, miteinander zu sprechen.“ Schon während ihrer Beziehung hatte es die TV-Bekanntheit nicht leicht. Andreas Ellermanns Familie konnte Patricia Blanco nicht leiden. Verwendete Quellen: Instagram / patriciablancoofficial