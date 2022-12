Romina Power gibt nicht auf: Sie hofft noch immer, für tot erklärte Tochter zu finden

Romina Power kann nicht mit dem vermeintlichen Tod ihrer Tochter abschließen. Sie hofft weiterhin, dass ihr vermisstes Kind noch lebt. (Fotomontage) © dpa/Guido Kirchner & dpa

Romina Power kann nicht mit dem vermeintlichen Tod ihrer Tochter abschließen. Sie hofft weiterhin, dass ihr vermisstes Kind noch lebt.

Italien – Das Leben von Romina Power (71) wurde durch eine große Tragödie bestimmt. Ihre Tochter Ylenia verschwand 1994 im Alter von 23 Jahren spurlos. Die junge Frau war gerade zu einer Reise in die USA aufgebrochen und von einem Tag auf den anderen konnten ihre Eltern Romina Power und Al Bano (79) sie nicht mehr erreichen. Was mit Ylenia passierte, wurde nie herausgefunden. Die Beziehung der beiden Musiker litt schwer unter dem tragischen Verschwinden ihres Kindes.

Während Al Bano vermutete, dass sie junge Frau sich unter dem Einfluss von Drogen tragischerweise das Leben genommen haben könnte, gibt Romina Power die Hoffnung auf eine Rückkehr ihres geliebten Kindes nicht auf. Sie ist überzeugt davon, dass Ylenia noch lebt und sich versteckt irgendwo auf der Welt aufhält. Zuletzt habe Power sogar Hinweise auf den Wohnort ihrer Tochter erhalten. „Wir haben Spuren, wir werden sie verfolgen“, erklärte die Musikerin und verrät, dass diese Spuren nach Berlin deuten. Ob an der Sache wirklich etwas dran ist?

Das italienische Pop-Duo Al Bano (bürgerlich Albano Carrisi) und Romina Power in Hamburg. © Daniel Reinhardt

Romina Power ist überzeugt davon, dass ihre verschwundene Tochter Ylenia noch lebt

Al Bano ließ seine Tochter Ylenia im Jahr 2014 für tot erklären. Nur durch diesen Schritt konnte eine Beerdigung gefeiert werden, mit der der trauernde Sänger endlich Abschied von seinem Kind nehmen wollte. Doch Romina Power glaubt weiterhin fest daran, dass ihre Tochter Ylenia irgendwann wieder vor der Tür steht. „Sie lebt! Da bin ich mir sicher“, zitiert „Schlager.de“ den Star.

Für Romina Power steht fest, dass sie niemals die Hoffnung aufgeben wird, ihre Tochter zu finden. „Eine Mutter gibt nie auf! Ich hoffe, dass ich eines Tages nochmal in deine Augen schauen werde“, richtet die Sängerin traurig das Wort an ihr vermisstes Kind. Fakt ist jedoch, dass seit ihrem Verschwinden 1994 kein Lebenszeichen mehr von Ylenia entdeckt wurde. Ob die Frau sich also tatsächlich in Berlin aufhalten könnte, bleibt fraglich.