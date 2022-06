Romy Kirsch, Mela Rose und Fantasy: Starke Gästeliste für „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ am 2. Juli

Teilen

Diese Stars sind mit dabei! Romy Kirsch, Mela Rose und Fantasy sind in der kommenden Folge von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ mit dabei. Die Show wird am 2. Juli ausgestrahlt. (Fotomontage) © IMAGO / HOFER & IMAGO / Sven Simon & IMAGO / Eibner

Diese Stars sind mit dabei! Romy Kirsch, Mela Rose und Fantasy sind in der kommenden Folge von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ mit dabei. Die Show wird am 2. Juli ausgestrahlt.

Baden-Baden - Die 45. Folge einer der beliebtesten Fernsehsendungen im SWR steht kurz bevor: Moderator Andy Borg (61) wird die Fans am 2. Juli mit einer brandneuen Episode von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ begeistern.



Jetzt wurden auch die prominenten Gäste der Show angekündigt. Im Rahmen der Sendung lädt der Moderator erneut bekannte Schlagerstars in seine urige Weinstube zu einem tollen Musikabend ein. Die für die anstehende Fernseh-Show bestätigten Stars werden dabei Schlagersängerin Romy Kirsch (27), Mela Rose und auch das Schlager-Duo Fantasy sein, die den Zuschauern mit ihren unvergesslichen Performances ordentlich einheizen werden.

Am 2. Juli ist es wieder so weit: Der Schlager-Spaß geht wieder auf Sendung © SWR/Kimmig/Kerstin Joensson

Starke Gästeliste für „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ bestätigt

In der Sendung werden zudem Auftritte von namhaften Schlagerstars wie Die jungen Zillertaler, Oesch‘s die Dritten und Die Thierseer zu bewundern sein. Und auch der niederländische Sänger George Baker (77) wird in der kommenden Episode des erfolgreichen TV-Formats gemeinsam mit Andy Borg den Hit „Paloma Blanca“ zum Besten geben, der 1975 Premiere gefeiert hat.



Die Fans können sich die neue „Schlager-Spaß mit Andy Borg“-Folge am 2. Juli von 20:15 Uhr bis 22:15 Uhr im SWR anschauen.