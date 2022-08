Bikini-Pause und Alpenglück: Ronja Forcher und Bergdoktor Hans Sigl gemeinsam in Tirol

Von: Matthias Kernstock

Gerade erst präsentierte „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher ihr erstes Album „Meine Reise“ im Fernsehgarten. Nun erholt sich die 26-Jährige im Bikini beim Baden in Tirol. Dort stand ein langer Nachtdreh mit Bergdoktor Hans Sigl (53) an.

Tirol - Die Karriere von Ronja Forcher aus Innsbruck schießt gerade in den Himmel. Die „Bergdoktor“-Schauspielerin durfte am vergangenen Sonntag im ZDF-Fernsehgarten ihr neues Album „Meine Reise“ vorstellen. Einen Auftritt bei Stefan Mross im Europapark Rust bei „Immer wieder sonntags“ musste sie allerdings krankheitsbedingt absagen.

Ronja Forcher und Hans Sigl bereiten sich auf Nachtdreh vor

Gerade ist die 26-Jährige in Tirol, um gemeinsam mit Kollege Hans Sigl neue Folgen für den „Bergdoktor“ zu drehen. In ihrer Rolle als „Lilli Gruber“ ist sie als Tochter von Hans Sigl seit 2008 in der Serie im ZDF zu sehen. Der „Bergdoktor“ ist ebenfalls für die Nachtdreharbeiten nach Tirol gereist.

In ihrer Instagram-Story gibt Ronja Forcher Einblicke hinter die Kulissen und präsentiert sich ihren Fans auch im Bikini. Verwendete Quellen: Instagram Ronja Forcher, Instagram Hans Sigl