Rosenheim-Cops: Michi-Darsteller erneuert Drehbuch-Forderung - Wird er erhört?

Von: Armin T. Linder

Teilen

„Rosenheim-Cops“-Star Max Müller im Jahr 2017. © Morgenbesser / imago

Laut „Rosenheim-Cops“-Star Max Müller hat eine Idee für künftige Folgen der Serie - und erneuert nun seinen Wunsch nach Umsetzung.

Update vom 8. Februar 2022: Es gleicht langsam wirklich einem Auftrag an das Drehbuch-Team für die 22. Staffel der ZDF- „Rosenheim-Cops“: Michi-Mohr-Darsteller Max Müller hat seinen Wunsch (siehe Ursprungsartikel unten) erneuert, dass seine Figur Michi Mohr endlich ein Liebesleben kriegt in der Serie.

„Naja ... man gewöhnt sich an das Leben ohne Unterleib“, sagte er kürzlich zu tz.de über seine unamouröse Rolle. Doch gegenüber Krone Bunt merkte er jetzt an: „Ich finde ja, dass die Beziehung zwischen ihm und der Stockl ausbaufähig wäre.“ Ob es tatsächlich zur Liebelei kommt zwischen Miriam Stockl (Marisa Burger) und Mohr? Einst knisterte es ja gehörig zwischen den beiden.

Und noch eine Überlegung hat Schauspieler Müller für die Entwicklung seiner „Rosenheim-Cops“-Figur:. „In dem Alter müsste er nämlich längst Kommissar sein - so ungeschickt könnt er sich gar nicht anstellen, wie mir Polizei-Kollegen immer sagen.“

Rosenheim-Cops: Michi-Mohr-Darsteller erhebt plötzlich Drehbuch-Forderung

Unser Artikel vom 10. Dezember 2021: München - Er zählt zu den Stars, die aus der ZDF-Reihe „Die Rosenheim-Cops“ nicht wegzudenken sind: Max Müller (56) spielt seit der ersten Staffel den meist motivierten (es sei denn, der Feierabend oder die Kekse oder die Kegelbrüder rufen) und fast immer plapperfreudigen Michi Mohr. Der Darsteller zeigt sich auch für die Zukunft gespannt „auf dieses schöne, so gar nicht zeitgemäße Experiment“, wie er Promipool sagte.

Rosenheim-Cops (ZDF): Max Müller will erst aufhören, wenn er die Freude verliert

Denkt er denn auch ans Aufhören? Ein „Rosenheim-Cops“-Kollege erwägt schließlich schon seit Jahren, seine Rolle an den Nagel zu hängen. Müller erklärt, er wolle erst dann aufhören, „wenn’s mir keine Freude mehr macht“. Das dürfte wohl nicht so schnell der Fall sein. Schließlich lässt er durchblicken, dass er noch gerne bei den „Rosenheim-Cops“ mitmacht.

Zumal die Schauspieler dort ungewöhnliche Vorzüge genießen. „Wir dürfen Bescheid geben, wenn wir nicht zufrieden sind. Und es wird darauf eingegangen – und das ist nicht selbstverständlich!“

Rosenheim-Cops (ZDF): Max Müller will, dass Michi Mohr sich verliebt

Na wenn das so ist, lehnt sich Max Müller in Sachen Mitspracherecht prompt aus dem Fenster. Und stellt eine Forderung ans Drehbuch-Team. Denn eines sollte vor seinem Ausstieg noch mit Michi Mohr passieren: „Er sollte sich DRINGEND verlieben!“ Den Fans dürfte es gefallen, wenn der Polizist eine Partnerin findet. Tatsächlich knisterte es zuletzt eher nicht so bei Michi Mohr, auch die Hochzeitsgerüchte erwiesen sich als falsch. Aber hätten Sie es gewusst: Vor vielen, vielen Jahren kam Mohr mal Miriam Stockl GANZ nah.