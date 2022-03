Rosenheim-Cops-Star Sina Wilke feiert erneut Geburtstag am Gärtnerplatz - „Leicht einen sitzen“

Von: Armin T. Linder

Sina Wilke (links) spielte bei den „Rosenheim-Cops“ die Pathologin Sandra Mai. © ZDF/Christian A. Rieger

„Rosenheim-Cops“-Star Sina Wilke ist offensichtlich Gärtnerplatz-Fan. Die Schauspielerin feierte dort erneut ihren Geburtstag. Bei ihrer Bemerkung bekommen Fans einen Erinnerungsflash.

München - Sina Wilke ist vor einigen Monaten als Sandra Mai bei den ZDF-„Rosenheim-Cops“ ausgestiegen, hat den Job als Pathologin an Sevda Polat (spielt Ela Atay) weitergegeben. Doch manche Dinge ändern sich nicht: die bevorzugte Geburtstags-Location der Schauspielerin - und ihr liebster Spruch dazu.

Rosenheim-Cops-Star Sina Wilke feiert erneut am Gärtnerplatz Geburtstag

Schon vor einem Jahr feierte Wilke ihren - damals 36. - Geburtstag am Gärtnerplatz in München. Und schrieb „Keine Termine und leicht einen sitzen!“ dazu. Ein Zitat von Harald Juhnke („Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen“).

Auch am 26. März 2022 steuerte Wilke nun für einen Drink zum 37. Geburtstag den Gärtnerplatz an und dokumentierte das mit einem Foto. „Ein Jahr später. Gleicher Ort. Die Welt nich so, wie ich sie mir gewünscht hätte. Ein wenig Sonne, ein wenig Leichtigkeit. Ein wenig mehr Frieden, meine Sehnsucht. Soooo viele mehr Wünsche im Bauch!“, schreibt sie.

Wieder gibt‘s das Harald-Juhnke-Zitat dazu. Und wie im Vorjahr wird Wilke von Fans und Freunden mit Glückwünschen überhäuft. „Biuuutyyy - mega Happy Birthday!“, „Ui, der Gärtnerplatz ... Happy Birthday“ und „Happy Burtseltag“, schreiben sie. „Wie wahr“ findet ein anderer unter Bezugnahme auf Wilkes Worte.

Hunderte Likes gab es on top, unter anderem auch von Rosenheim-Cops-Darsteller Baran Hêvî. Auch Michi-Mohr-Darsteller Max Müller verbindet etwas mit dem Gärtnerplatz: Der Satz eines Fans dort blieb ihm bis heute in Erinnerung. (lin) Verwendete Quellen: Instagram.com/sinawilkeofficial