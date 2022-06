„Rosenkrieg hoffentlich zu Ende“: Fans diskutieren über Urteil bei Johnny Depp und Amber Heard

Amber Heard verliert den Verleumdungsprozess gegen Ex-Mann Johnny Depp © dpa/Pool Reuters/AP | Evelyn Hockstein

Jury stellt sich auf Johnny Depps Seite: Amber Heard verlor den Verleumdungsprozess gegen ihren Ex-Mann. Die Fans der Prominenten gaben ihre Reaktionen zu dem Urteil bekannt.

Fairfax, Virginia – Im Verleumdungsprozess der Hollywood-Stars Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) ist ein Urteil gesprochen worden! Die siebenköpfige Jury hat im Gericht in Fairfax im amerikanischen Bundesstaat Virginia darüber geurteilt, dass die Anschuldigungen der Schauspielerin ihrem Ex-Ehemann gegenüber als Verleumdung gelten und halten sie deshalb für schuldig.

Amber Heard hatte ihrem ehemaligen Ehemann Johnny Depp in einem Zeitungsartikel häusliche Gewalt vorgeworfen. Daraufhin hatte der Schauspieler seine Ex-Frau auf 50 Millionen Dollar (rund 47 Millionen Euro) Schadenersatz verklagt.



Heard verliert jedoch den Prozess, weshalb das Gericht Johnny Depp eine Summe von zehn plus fünf Millionen Dollar zugesprochen hat. Obwohl er den Prozess gewann, muss auch der „Charlie und die Schokoladenfabrik“-Darsteller zwei Millionen Dollar an seine ehemalige Partnerin zahlen. Depps Ex-Anwalt Adam Waldman soll Amber Heards Ansehen mit einer Schmutzkampagne geschadet haben, weshalb auch Depp der Verleumdung für schuldig gesprochen wurde.

Fans reagieren auf Urteilsspruch bei Johnny Depp und Amber Heard

Bereits inmitten des Gerichtsprozesses hatten sich zahlreiche Fans von Johnny Depp auf seine Seite gestellt und auch nach dem Urteilsspruch kommentierten jetzt viele Facebook-User, dass sie der Meinung sind, dass die Anschuldigungen der Prominenten ihrem Ex gegenüber gelogen seien.

So kommentierte ein Follower: „Wow, Lügen haben kurze Beine, dachte ich mir, dass das nicht stimmt. Nun ist der Rosenkrieg hoffentlich zu Ende.“ Ein weiterer Fan ging darauf ein, dass beide Stars für ihr toxisches Verhalten in ihrer ehemaligen Ehe verantwortlich seien und er das Urteil somit nicht ganz fair finden würde: „Habe den Eindruck gehabt, dass in der Ehe jeder dem anderen auf seine Weise schlecht getan hat. Halte das Urteil somit nicht unbedingt für gerecht.”