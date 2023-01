„Muss jetzt was machen“: Ross Antony überzeugt, dass Lucas Cordalis Dschungelkönig werden kann

Teilen

Schlagerstar Ross Antony glaubt weiter an einen Sieg von Lucas Cordalis. Bisher enttäuscht der Sänger auf ganzer Linie mit seinem Dschungel-Auftritt. (Fotomontage) © RTL & IMAGO/Kirchner-Media

Schlagerstar Ross Antony glaubt weiter an einen Sieg von Lucas Cordalis. Bisher enttäuscht der Sänger auf ganzer Linie mit seinem Dschungel-Auftritt.

Australien - Seit eineinhalb Wochen heißt es wieder: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Mit dabei ist auch Lucas Cordalis (55). Der Schlager-Star will in die Fußstapfen seines Vaters Costa Cordalis (75, †2019) treten, der 2004 die allererste Dschungelkrone holte. Bisher fällt der Auftritt des Sängers allerdings sehr ernüchternd aus. Die Fans bekommen kaum etwas von Lucas mit – dabei galt er im Vorfeld bereits als klarer Favorit. Im Netz wurde er aus diesem Grund bereits mit reichlich Spott überhäuft. Einer, der nach wie vor an den Ehemann von Daniela Katzenberger (36) glaubt, ist Ex-Dschungelkönig Ross Antony (48).

Ross Antony gewann 2008 das Dschungelcamp. Nachdem er mit seiner Band Bro‘Sis schon mehrere Erfolge feierte, versuchte er sich jahrelang an Volksmusik und nahm zahlreiche Schlagerhits auf. Bis heute ist er aus den Schlagershows mit Florian Silbereisen, Helene Fischer und Co. nicht wegzudenken. © RTL

Der Schlager-Star wurde vor 15 Jahren selbst zum Dschungelkönig gekrönt und weiß deshalb genau, wovon er spricht. „Ich glaube, viele kennen Lucas, viele mögen ihn […] er hat eine tolle Fanbase. Ich finde ihn großartig“, schwärmt er im Interview mit Meine Schlagerwelt. Allerdings gibt Ross zu, dass die bisherige Performance des Musikers zu wünschen übrig lässt. „Lucas muss auf jeden Fall jetzt etwas machen. Er war ziemlich ruhig die letzten Tage“, räumt er ein.

Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute Fotostrecke ansehen

Schlagerstar Ross Antony: „Würde mich freuen, wenn Lucas gewinnt“

Ross Antony wünscht sich, dass Lucas im Dschungelcamp über seinen Schatten springt und endlich Vollgas gibt. Dann habe er tatsächlich Chancen auf den Sieg. „Er muss sich jetzt ein bisschen mehr zeigen, dann wird er auch die anderen Leute dazugewinnen“, erklärt Ross.

Trotz Lucas‘ holprigem Start traut ihm der Entertainer noch viel zu. „Ich würde mich freuen, wenn Lucas gewinnt“, sagt er. Mit einem Sieg könnte Lucas seinen verstorbenen Vater Costa sehr stolz machen. „Es ist ein schöner Moment für ihn, weil sein Papa der allererste Dschungelkönig war. Das […] wäre natürlich mega“, so Ross. Ob der Ex-Bro’Sis-Star wohl recht hat mit seiner optimistischen Prognose?